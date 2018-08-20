台当局对美游说“火力全开” 台媒：只会让台海变得更不和平

境外媒体称，为向美争取更多军售，增进所谓 “ 台美贸易 ” ，据香港《南华早报》报道，台当局正火力全开对华盛顿展开游说。透过美司法部文件显示，游说公司波托马克国际伙伴公司（ PIP ）已与驻美国 “ 台北经济文化代表处 ” （ TECRO ）洽谈，包括将 “ 助台争取与美双边自贸协议，与美建立更强有力伙伴关系，并促美更常态性对台军售 ” 。





据台湾《中国时报》 8 月 19 日报道， PIP 一旦受聘，将成为今年第五家为台当局游说的美国公司。合约提案为期一年，要价 36 万美元，担任 PIP 执行长的是曾任中情局干员的马克 · 考恩。他告诉驻美代表处，将致力 “ 说服 ” 特朗普政府，将大陆 “ 攫取陆海空域举动视为国安问题，并反制 ” ，且将推进对台更常态性军售。马克 · 考恩曾任特朗普交接团队成员，也曾在中情局行动处任主管，还担任中情局长助理立法顾问。





报道称，根据美国司法部 3 月 24 日收到的呈报文件， PIP 提案信发给 3 位台当局驻美代表处官员，包括当时副代表李光章。 PIP 与代表处未立即回应《南华早报》询问，说明双方或仍在讨论。





据华盛顿独立监督机构 “ 回应政治中心 ” 数据显示， 2017 年台当局对美游说共花费 332 万美元。

报道称，台当局除与 PIP 洽谈签约外，今年还与另外四家美国游说公司续约。





台当局外事机构对此游说报道，不愿评论。但据了解，聘用公关公司协助推动工作，是台当局驻美代表处多年做法。





报道指出，尽管蔡英文当局加强游说，盼美更多军售，但日前美公布的军力报告书显示，美将更精确评估对台军售，并非台当局要求就卖，像 F-35 战机就不可能售台。





另据台湾《中国时报》 8 月 19 日报道，《南华早报》披露，美国游说公司 PIP 准备受聘，替台当局向美国争取更常态性的军售。看起来不是新鲜事，但在如今这时间点被披露，似乎透露了弦外之音，反映台海和平受到的挑战！





报道称，民进党当局上台后，推翻了两岸建立的 “ 九二共识 ” ，又无法提出双方都能接受的新共识，双方官方互动停滞，但蔡英文当局并不在意两岸关系变差，面对所谓 “ 友邦 ” 断交乃至取消东亚青运，民进党当局不打算化解两岸僵局，选择对抗报复，不只企图取消金厦引水典礼乃至于禁止更改了名称的外籍航空公司停靠空桥，日前课审会通过的高中历史新课纲，恐怕彻底触怒北京了。





报道指出，对大陆而言，双方实力悬殊，大陆可以另外用经贸等诱因吸引台湾民众前往发展。





报道还指出，对台当局而言，应该思考的是，什么是主要目标？很显然，和平是目的，军售防务只是手段。 2017 年大陆 GDP 已是台湾地区的 20 倍，台当局还能与大陆军备竞赛吗？





报道认为，台湾地区还有很多问题有待解决，高房价、空污、发电、长照、育儿，如果硬砸大钱拼防务，导致排挤其他建设与社福预算，对台湾民众日常生活显然不是好事。所以与其拼军备竞赛，不如搞好两岸关系，否则关系越搞越差，需要买的武器只会越来越多，钱永远不够用，最终只会让台海变得更不和平。

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