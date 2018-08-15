东条英机偷袭珍珠港前笔记被发现 与天皇对话曝光

日媒称，记载太平洋战争开战前夜向当时的日本天皇结束汇报的首相东条英机发言和状态的笔记日前被发现。据记载昭和天皇向汇报开战步骤的东条出声应允态度镇定，东条由此称 “ 完全放心了，鉴于这种状态，可以说已经取胜 ” 。这份笔记出自记录东条发言的内务次官汤泽三千男（ 1963 年去世），由其遗属保管。





据共同社 8 月 14 日报道，开战前日的 1941 年 12 月 7 日昭和天皇听取东条汇报一事在《昭和天皇实录》中已有记载，但当时的状态却是首次曝光。据记载，东条 “ 显得如释重负 ” 、 “ 带着微醺 ” 、 “ 说应该也可以得到陛下的表扬 ” ，东条获得天皇赞许后的满足感和从紧张中得到释放的状态跃然纸上，该笔记为研究东条和昭和天皇的关系提供了线索。





笔记由东京神田神保町旧书店店主幡野武夫（ 73 岁）于 2010 年前后为汤泽的女婿、作为内务官僚的青森县前知事大野连治（官选知事， 1991 年 87 岁时去世）整理遗物时发现，并进行了解读。据称于开战前日晚上 11 点 20 分写成的文章写在 3 张信笺上，研究战时政治史的日本大学教授古川隆久表示 “ 这确实是汤泽的笔迹 ” 。





当时的内务省不仅负责地方行政，还管辖警察工作。 1941 年 10 月东条政府上台时，东条兼任内务相，过去曾任内务次官的汤泽再次出任该职务。





据记载， 12 月 7 日晚上东条在首相官邸召见了汤泽，通知他 “ 已决定开战和对国民的处置 ” 。东条还称： “ 受陛下的命令能有条不紊地依军纪行动令人感激不尽。 ”





据称关于昭和天皇，东条称

“

他一旦作出决定后镇定自若不动摇

”

、

“

（听取汇报后）出声应允，与平时无异

”

、

“

若是还记挂与英美谈判就可能产生阴影，但他并没有那样

”

。

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