以色列总理批英国工党领袖：向恐怖分子敬献花圈

“科尔宾应该受到所有人毫不含糊的谴责！”以色列总理内塔尼亚胡周一罕见批评英国在野党工党领袖科尔宾，指责他向恐怖分子敬献花圈。对此，科尔宾反击称，真相并非如内塔尼亚胡所说，并表示真正应该受到谴责的是以色列杀害巴勒斯坦抗议者。
据路透社14日报道，英国《每日邮报》上周五的报道显示，科尔宾2014年访问突尼斯时，曾在一处公墓，为1972年慕尼黑奥运会惨案凶手、名为“黑色九月”的巴勒斯坦激进派组织成员敬献花圈。该组织当年在德国杀害11名以色列运动员。报道称，该公墓还立有一块纪念碑，纪念1985年死于以色列袭击的巴勒斯坦解放组织成员，这些人当时正流亡突尼斯。《每日邮报》刊登的照片显示，科尔宾手拿花圈站在“黑色九月”成员的坟墓附近。同时，近日出现在网络的一段视频显示，科尔宾在2013年时，曾表示加沙地带的巴勒斯坦人民正遭受二战时欧洲人民经历的情况。《以色列时报》14日称，科尔宾此言是将以色列比作纳粹。
英国广播公司（BBC）14日报道称，内塔尼亚胡表示，科尔宾献花圈以及将以色列比作纳粹的言行应该受到所有人谴责，“左派、右派以及中间人士”。工党表示，科尔宾是在纪念死于1985年的巴勒斯坦解放组织成员。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，科尔宾称，当时是在给1992年在巴黎遇害的巴勒斯坦解放组织安全官员巴萨苏献花圈。不过巴萨苏被普遍认为参与了慕尼黑事件。路透社称，科尔宾还表示，当时确实有人向“黑色九月”成员献了花圈，“我当时在那儿，但是我不认为我参与了这个活动”。同时，科尔宾称，真正应该受到谴责的是自3月以来，以色列在加沙杀害了160多名巴勒斯坦抗议者，其中包括数十名儿童”。英国《卫报》报道称，英国内政大臣贾维德表示，科尔宾应该辞去反对党领袖的职务。英国犹太人代表委员会表示，科尔宾应该道歉。工党议员贝格尔也认为科尔宾需要道歉，因为“在场”和“参与”是一样的，在场就是表示支持。
一直以来，科尔宾以及英国工党都深陷反犹争议。CNN称，科尔宾的批评者认为，他与否认大屠杀的保罗·艾森有联系。工党多名议员也发表过反犹言论。英国《独立报》称，调查显示，有1/4的英国人认为科尔宾对犹太人有偏见。面对反犹指责，有60%的人表示工党处理得很差。
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