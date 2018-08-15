韩媒称蓬佩奥访朝前景不明：金正恩仍未答复是否接见

韩媒称，据悉，美国国务卿迈克 · 蓬佩奥计划访问朝鲜，以便寻求继续推动陷入僵局的朝美无核化谈判，但始终没有找到切入点。随着朝鲜没有明确表态朝鲜最高领导人金正恩是否会和蓬佩奥见面，蓬佩奥访问平壤的时间也变得扑朔迷离。由此产生的连锁效应是，被青瓦台当作无核化协商引流的 9 月平壤首脑会晤的日期，也迟迟不能确定。





据韩国《东亚日报》 8 月 15 日报道，华盛顿的一名核心消息人士 14 日在与记者通电话时表示： “ 特朗普政府认为，当前，朝鲜拒绝采取美国所希望的无核化措施，如果蓬佩奥在朝鲜没有敲定能与金正恩进行面谈的情况下访问朝鲜，反而会对协商局面产生负面影响。 ”





报道认为，由于朝鲜与美国之间的这种胶着状态，试图在下半年启动无核化协商的文在寅总统的立足之地正在逐渐缩小。文在寅就任后的第三次朝韩首脑会谈，并没有按照青瓦台的意图推进，这也是因为朝鲜和美国双方都认为 “ 朝美谈判优先 ” 。





报道称，因此，青瓦台正在密切关注朝美对话能否举行。青瓦台认为，只有朝鲜确定蓬佩奥的访问日程，打开朝美无核化对话的突破口，才能确定朝韩首脑会谈的时间。

Twitter

sgnypost





