俄女间谍渗透进美共和党高层 或揭美政坛丑闻

据英国《星期日泰晤士报》网站 7 月 22 日报道称，上帝和枪支可能是这位火红头发、被断言为俄罗斯特工的姑娘渗透进美国保守派运动内部的核心策略，但美国联邦情报局认定，她的核心工具是间谍活动中最老套的武器 —— 美色。





报道称， 29 岁的玛丽亚 · 布蒂娜同一位年龄几乎是她 2 倍的共和党说客之间存在 “ 私人关系 ” ，其情节几乎与前中央情报局特工贾恩 · 马休斯创作的小说《红雀》如出一辙。现在《红雀》已经被改编成一部电影，由詹妮弗 · 劳伦斯主演。





劳伦斯扮演的角色多米妮卡 · 叶戈罗娃曾在前克格勃主办的 “ 麻雀学校 ” 接受有关性的艺术培训，之后被派遣去引诱一名中情局特工。





目前尚不清楚布蒂娜是否正式接受过利用性（作为工具）的训练，但检方称她似乎 “ 把男女关系简单地视为她活动所需的必要方面 ” 。她 “ 表现出对继续与埃里克森同居的不屑 ” ，而且有一次曾向另一个人提出 “ 用男女关系作为交换，谋求在一个特殊利益组织中获得一个职位 ” 。





报道称，布蒂娜的一位朋友对媒体说，这对情侣会在华盛顿举办一些派对，其中有一次是在一家俄罗斯饭店内举行，由埃里克森买单。这位朋友说： “ 他们年龄相差很大，但是她对他很温柔，一直抱着他 ” 。





报道认为，如果联邦情报局的说法是可信的，那么布蒂娜的招数一定已经让她走了很远。 2015 年她曾向当时的美国总统候选人唐纳德 · 特朗普提出一个有关美俄关系的问题， 2016 年她曾与特朗普的儿子小唐纳德 · 特朗普会面，并讨论了持枪权的问题。





她还与其他共和党总统竞选人过从甚密，并曾陪同美国全国步枪协会要员前往莫斯科。





据检方称，布蒂娜的原计划是伪装成一名枪支狂热分子，使用学生签证去华盛顿的一所大学读书。





她曾在俄罗斯成立一个用户持枪权的组织，从而为掩盖她的身份打下了基础，使她于 2013 年与埃里克森及其他美国全国步枪协会的高级成员取得了联系。





埃里克森几十年来一直活跃于共和党政坛。 1982 年在以色列入侵黎巴嫩期间，他曾在以色列被拍到身着以色列军装。





他告诉他的朋友说，他还曾在阿富汗为与苏联作战的阿富汗游击队运送物资。





1992 年，他在新罕布什尔州的一个汽车公园与克林顿的支持者发生了争执。





控方文件指称，尚未被起诉的埃里克森向布蒂娜提供了共和党人的联络信息并夸口说： “ 没有人能列出一份更好的名单，更不要提俄罗斯联邦在纽约的 ‘ 官方 ’ 公共关系代表了。 ”





报道称，《红雀》的作者贾恩 · 马休斯说，布蒂娜似乎 “ 找到了一个不动脑子、不负责任的共和党人 ” ，并有效地操纵了他。





马休斯说，但与电视剧《美国谍梦》中深藏不露的 “ 非法人士 ” 不同的是， “ 她没有用个人的传奇经历来隐藏身份 ” ，而是公开操作。





他提出了一个有趣的理论来解释为什么她的身份掩护如此之草率。也许她被曝光与众多共和党头面人物存在尴尬的牵连比她继续隐藏在暗处对俄罗斯更有价值。可能她的被捕也在计划之中。





马休斯说：

“

她的曝光和被捕是否正是俄罗斯采取

‘

主动行动

’

的一部分，通过她的被捕在美国政治体系内制造进一步的混乱，来证明克里姆林宫渗透进了我们的系统。一匹终极特洛伊木马？

”

Twitter

sgnypost





