欧盟通过新法对抗美对伊制裁

外媒称，美国 8 月 7 日重启对伊朗制裁后，特朗普再喊话，这次警告对象不只是伊朗。在欧洲企业纷纷撤离之下，迫逼伊朗接受更严协议的算盘能否打响？





据俄罗斯卫星网 8 月 7 日报道，俄罗斯国家现代思想发展研究所专家伊戈尔 · 沙特罗夫认为： “ 欧盟在做出自己决定时，考虑了包括中国在内的其他可能受美对伊制裁影响的国家的做法。 ”

报道称， 8 月 7 日欧盟更新后的 “ 阻断法令 ” 开始生效。它保护同伊朗做生意的欧洲公司免受美国境外制裁的影响。这位俄罗斯专家指出，欧盟立法机构早就通过了这一法令，但以前一直没有实施。





伊戈尔 · 沙特罗夫认为，中国对伊朗的立场符合新的全球发展趋势，中国奉行独立经济政策的能力比欧洲要大。伊戈尔 · 沙特罗夫说： “ 当然，越来越重视中国的立场，已经不再把它视作经济方面的反应，而是一种政治立场。伊朗是中国的亲密伙伴。因此欧盟自然要考虑中国对伊立场，但这已经是全球趋势 —— 作决定时考虑中国因素。原则上，美国同全世界开始了贸易战 —— 不仅同中国，不仅同欧盟，不仅同俄罗斯，不仅同伊朗。 ”





报道称，欧盟 “ 阻断法令 ” 生效后，欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼呼吁欧洲企业强化对伊贸易以及在伊的经济活动。观察家们同时注意到，做出这一声明的场合选在了同新西兰外长温斯顿 · 彼得斯在惠灵顿举行的联合记者会上。众所周知，新西兰是美国在亚太的盟友。





报道指出，中国是伊朗石油的最大消费者。中国 5 月进口原油 3900 万桶，而今年头 5 个月的进口总量同比增长 8.2% 。去年中伊贸易规模达到 370 亿美元，同比增长 20% 。





另据德国之声电台网站 8 月 8 日报道，美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议， 8 月 7 日正式重启经济制裁，并扬言美国会封杀与伊朗做生意的企业。





报道称，制裁实施当天，特朗普在推特上发出警告： “ 这是历来最严厉的制裁，到 11 月会提升到另一层次。任何与伊朗做生意的人，美国都不会和他做生意。无外乎，我是在寻求世界和平！ ”

伊朗外长扎里夫反击，斥责特朗普鼓吹单边主义： “ 国际关系不是选美比赛，陈腔滥调地冀盼世界和平。这已不是第一次有战争贩子以世界和平之名发动战争。 ”

在伊朗问题上属鹰派的白宫国家安全顾问博尔顿放话，伊朗避免制裁的唯一方法，就是与特朗普对话并接受更严厉的协议。他认为，纵然欧洲政府仍想尽最后努力抱着原来的核协议，但制裁明显已经对欧洲企业奏效。现在许多欧洲企业已经撤离伊朗，因为他们无法冒险丢掉美国的生意。





报道称，目前在伊朗有生意的美国企业为数不多，因此华盛顿这次制裁影响的主要是欧洲和亚洲企业。已经决定暂停投资计划的大型企业包括：法国石油企业道达尔（ Total ）、汽车制造商标致雪铁龙（ PSA ）、德国汽车生产商戴姆勒（ Daimler ）等。





报道指出，这次重启制裁影响伊朗金属交易、煤矿、工业用软件、地毯、航空和汽车业等，而针对伊朗石油出口的部分则会在

11

月实施。

8

月

7

日制裁上路当天，国际石油价格上升，反映市场忧虑制裁导致供应减少。

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