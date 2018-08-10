博尔顿说朝未采取弃核措施 韩媒称朝正拆除西海发射场

美国总统国家安全事务助理约翰 · 博尔顿周二说，朝鲜在无核化方面没有取得进展，这是美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩在新加坡举行历史性峰会近两个月后，美国方面作出的沮丧表态。





博尔顿在接受福克斯新闻频道采访时说： “ 美国履行了新加坡宣言的内容。只是朝鲜并未采取我们认为的实现无核化所必需的举措。 ” 他还说，美国将继续施压，直到平壤在这方面取得成果。





博尔顿说： “ 我认为，以为我们仅凭朝鲜的口头承诺就放松制裁的想法根本不在我们的考虑范围之内。我们将继续对朝鲜施加最大压力，直到他们实现无核化，就像我们对伊朗采取的措施一样。 ”





与朝鲜不同的是，据美国情报机构和国际监督人员说，伊朗没有核武器。根据 2015 年达成的核协议，伊朗同意缩减其核能计划中引发核扩散担忧的部分，并承诺永远不会 “ 谋求、研发或购买任何核武器 ” 。特朗普今年 5 月让美国退出了该协议。





特朗普政府一直试图让批评者相信，金正恩会兑现无核化承诺。上个月，特朗普在推特上说，他 “ 相信金正恩会尊重我们签署的协议，更重要的是，会尊重我们（在新加坡）的握手 ” 。





不过， 6 月 12 日的美朝峰会迄今为止取得的最明确的成果是，朝鲜移交了在朝鲜战争中阵亡的 50 多名美国军人的遗骸。美国国防部长马蒂斯表示，无核化是另外一个问题。美国和朝鲜的外交官上周末在东盟外长会议上就这个问题进行了交锋。





本次会议在新加坡举行，会上美国国务卿蓬佩奥向朝鲜外务相李勇浩转交了特朗普写给金正恩的一封信。





博尔顿周二透露，特朗普在信中提议，由蓬佩奥再次访问朝鲜，与金正恩会面。





博尔顿说： “ 国务卿蓬佩奥准备再次前往朝鲜与金正恩会面。我们在最近特朗普总统写给金正恩的信中提出了这个建议。 ”





他还说： “ 特朗普总统做好了随时会晤的准备。但我们真正需要的不是口头上的东西。我们需要的是朝鲜在无核化问题上的行动。 ”





【韩联社华盛顿 8 月 7 日电】一个研究朝鲜问题的网站周二发布消息称，按照朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普达成的协议的要求，朝鲜正在继续拆除导弹发动机试验场。据北纬 38 度网透露， 3 日获取的最新卫星图像显示，西海卫星发射场的直立式发动机试验台以及发射台的拆除工作仍在继续。





大约两周前，北纬 38 度网曾报道称，朝鲜开始对这一发射场进行拆除。

北纬 38 度网称： “ 在用于检测和研发弹道导弹及太空运载工具发动机的直立式发动机试验台，朝鲜在继续拆除钢基础结构，并且似乎在将燃料箱和氧化剂箱从拆毁的掩体中移走。 ”





报道说，一部分发射台也已经被移走，不过目前尚不清楚这一行动是在拆除核试验场，还是在对该设施进行改造。





北纬

38

度网说：

“

不过，必须审慎地将这些活动视为

‘

第一步

’

，因为目前来看，这样的活动既谈不上永久性，也并非不可逆转。

”

报道还说：

“

拆除试验台的水泥基座、发射台的塔架和发射基座等才代表着永久和不可逆的行动，因为根据目前所了解的情况，朝鲜其他地方不存在具备同样能力的设施。

”

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