日本绚子公主获平民未婚夫正式提亲 婚后放弃皇籍

日本绚子公主与平民未婚夫守谷慧今日（ 12 日）在东京元赤坂的高圆宫邸举行相当于下聘礼的 “ 纳采之仪 ” ，正式成立婚约，二人将于 10 月 29 日在东京的明治神宫举行婚礼，婚后绚子将放弃皇籍，过平民生活。





台媒援引日本放送协会（ NHK ）消息称，今日上午近 10 时，受守谷委托的亲戚近藤达也抵达高圆宫邸提亲。在挂着已故高圆宫肖像的接待室，绚子身穿淡水色丝质连身洋装，与母亲久子一起等候男方来提亲。

室内摆设着订婚礼品，包括绚子婚宴礼服布料、清酒等，近藤以敬重的语气代替守谷表示，希望能订婚，请绚子接受。绚子回答说，诚挚接受。

纳采之仪结束后，绚子和守谷透过宫内厅发表书面感言。绚子说，能顺利举行纳采之仪，感到很高兴。守谷说，希望能天天过着感恩天赐良缘的日子。

绚子公主现年 27 岁，是日本天皇已故堂弟高圆宫宪仁亲王与高圆宫妃久子的三女，毕业于日本城西国际大学。其平民未婚夫守谷慧现年 32 岁，从庆应大学毕业后，就职于日本最大的船运企业日本邮船公司。

2017

年

12

月，绚子在母亲的介绍下认识了守谷，今年

7

月

2

日，绚子和守谷举行记者会，宣布订婚。绚子说，首度见到守谷时相谈甚欢，之后见过几次面，对于守谷的温柔、聪明、有果断力，觉得他很有魅力，后来就以结婚为前提在交往。

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