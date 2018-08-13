土耳其总统回应美国威胁:不放人不改利率不屈服

里拉兑美元汇率暴跌，钢铝关税翻倍，面对这场明面上由一被捕美国牧师引发的“惨案”，土耳其领导人埃尔多安11日在数场演讲中放话：美国可耻，胆敢以为通过一名牧师就能威胁土耳其屈服。
埃尔多安还表示，应该尽可能保持低利率，将寻求与中国、俄罗斯等重要贸易伙伴以本币而非美元进行交易。
土耳其媒体报道截图
埃尔多安：美国可耻
据美国《华尔街日报》当地时间8月11日报道，土耳其总统埃尔多安再次对美国进行了猛烈抨击，指责特朗普政府加剧两国关系的对抗性，使土耳其里拉陷入混乱。
当地时间周六（11日），埃尔多安在黑海地区发表讲话称，在谈判数月也未能让涉嫌恐怖主义的美国牧师获释以后，特朗普政府决定对土耳其实施制裁，加征关税，这可能会损害土美两个北约（NATO）盟友间持续了数十年的伙伴关系。
埃尔多安11日前往黑海城镇视察，在其支持者面前向美国喊话：“可耻，真是可耻。你正在用北约战略合作伙伴交换一个牧师。”
埃尔多安还表示，里拉兑美元汇率暴跌，不啻于扔下一枚袭击土耳其经济的“导弹”。
法新社补充道，埃尔多安在黑海地区的讲话中同时称，“胆敢以为通过一名牧师就能让土耳其屈服是错误的（打算）。”
土耳其当地媒体消息，他在黑海地区对执政党正义与发展党成员发表讲话时还称，利率是“剥削工具”，“使穷人更穷，富者更富”，所以利率应该保持在最低水平。
埃尔多安此前就表示，一个影子般的“利率游说团”与西方信用评级机构正试图搞垮土耳其经济。希望民众去银行把美元和黄金兑换成里拉，“这是一场全民战争”。
土耳其欲交新朋友和新盟友
据土耳其英文报纸《沙巴日报》（Daily Sabah）报道，周六，埃尔多安还表示正准备与中国、俄罗斯、伊朗和乌克兰等主要贸易伙伴以本币而非美元进行交易，之后也打算对欧洲国家采取同样做法。
埃尔多安早些时候就在美国《纽约时报》刊文警告，如果华盛顿方面不改变策略，土耳其将转而寻求“新朋友和新盟友”。
据此前报道，去年2月，土耳其财政部宣布，已要求数家中国与外国银行准备在2018年下半年发行熊猫债券。上周，中国工商银行宣布，将为埃尔多安在伊斯坦布尔的一些关键基础设施项目再融资27亿美元。
此外，中国国有航运公司——中远太平洋（COSCO Pacific）已经拥有土耳其第三大港65%的股份，华为已经与土耳其电信（Turk Telecom）在5G互联网项目上合作，阿里巴巴也在今年早些时候对土耳其电商平台Trendyol进行投资。
美国牧师 VS 土耳其盟友
《华尔街日报》称，特朗普10日宣布对土耳其加征的钢铝关税翻倍一天后，土耳其领导人埃尔多安发表了一系列讲话，这可能预示着两国冲突的进一步升级，因为白宫放话称要向土耳其施压，直至被土方拘留的美国牧师安德鲁·布兰森（Andrew Brunson）登上前往美国的飞机。
不过，据美媒此前报道，美国政府官员于周五表示，关税翻倍与布兰森无关。白宫女发言人琳赛·沃尔特斯（Lindsay Walters）称，关税是为了保护美国国家安全，“独立于贸易谈判或任何其他问题”。
据此前报道，今年7月底，美国牧师布兰森在土耳其遭到拘留，随后被控与2016年的未遂政变有关，以恐怖主义罪名被判入狱两年。
8月1日，华盛顿对土耳其两名部长施加制裁，美国与土耳其关系继续恶化，特朗普还宣称要大规模制裁土耳其。
土耳其8月7日派出外交部副部长塞达特·厄纳尔率领的代表团赴美，试图解决这一外交风波，但目前并未奏效。
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