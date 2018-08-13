    • 2018年8月13日

    Home global 土耳其总统回应美国威胁:不放人不改利率不屈服

    土耳其总统回应美国威胁:不放人不改利率不屈服

    星期一, 八月 13, 2018

    里拉兑美元汇率暴跌，钢铝关税翻倍，面对这场明面上由一被捕美国牧师引发的惨案，土耳其领导人埃尔多安11日在数场演讲中放话：美国可耻，胆敢以为通过一名牧师就能威胁土耳其屈服。
    　　
    埃尔多安还表示，应该尽可能保持低利率，将寻求与中国、俄罗斯等重要贸易伙伴以本币而非美元进行交易。
    　　
    土耳其媒体报道截图
    　　
    埃尔多安：美国可耻
    　　
    据美国《华尔街日报》当地时间811日报道，土耳其总统埃尔多安再次对美国进行了猛烈抨击，指责特朗普政府加剧两国关系的对抗性，使土耳其里拉陷入混乱。
    　　
    当地时间周六（11日），埃尔多安在黑海地区发表讲话称，在谈判数月也未能让涉嫌恐怖主义的美国牧师获释以后，特朗普政府决定对土耳其实施制裁，加征关税，这可能会损害土美两个北约（NATO）盟友间持续了数十年的伙伴关系。

    埃尔多安11日前往黑海城镇视察，在其支持者面前向美国喊话：可耻，真是可耻。你正在用北约战略合作伙伴交换一个牧师。
    　　
    埃尔多安还表示，里拉兑美元汇率暴跌，不啻于扔下一枚袭击土耳其经济的导弹
    　　
    法新社补充道，埃尔多安在黑海地区的讲话中同时称，胆敢以为通过一名牧师就能让土耳其屈服是错误的（打算）。
    　
    土耳其当地媒体消息，他在黑海地区对执政党正义与发展党成员发表讲话时还称，利率是剥削工具使穷人更穷，富者更富，所以利率应该保持在最低水平。
    　　
    埃尔多安此前就表示，一个影子般的利率游说团与西方信用评级机构正试图搞垮土耳其经济。希望民众去银行把美元和黄金兑换成里拉，这是一场全民战争
    　　
    土耳其欲交新朋友和新盟友
    　　
    据土耳其英文报纸《沙巴日报》（Daily Sabah）报道，周六，埃尔多安还表示正准备与中国、俄罗斯、伊朗和乌克兰等主要贸易伙伴以本币而非美元进行交易，之后也打算对欧洲国家采取同样做法。

    埃尔多安早些时候就在美国《纽约时报》刊文警告，如果华盛顿方面不改变策略，土耳其将转而寻求新朋友和新盟友
    　　
    据此前报道，去年2月，土耳其财政部宣布，已要求数家中国与外国银行准备在2018年下半年发行熊猫债券。上周，中国工商银行宣布，将为埃尔多安在伊斯坦布尔的一些关键基础设施项目再融资27亿美元。
    　　
    此外，中国国有航运公司——中远太平洋（COSCO Pacific）已经拥有土耳其第三大港65%的股份，华为已经与土耳其电信（Turk Telecom）在5G互联网项目上合作，阿里巴巴也在今年早些时候对土耳其电商平台Trendyol进行投资。
    　
    美国牧师 VS 土耳其盟友

    《华尔街日报》称，特朗普10日宣布对土耳其加征的钢铝关税翻倍一天后，土耳其领导人埃尔多安发表了一系列讲话，这可能预示着两国冲突的进一步升级，因为白宫放话称要向土耳其施压，直至被土方拘留的美国牧师安德鲁·布兰森（Andrew Brunson）登上前往美国的飞机。
    　　
    不过，据美媒此前报道，美国政府官员于周五表示，关税翻倍与布兰森无关。白宫女发言人琳赛·沃尔特斯（Lindsay Walters）称，关税是为了保护美国国家安全，独立于贸易谈判或任何其他问题
    　　
    据此前报道，今年7月底，美国牧师布兰森在土耳其遭到拘留，随后被控与2016年的未遂政变有关，以恐怖主义罪名被判入狱两年。
    　　
    81日，华盛顿对土耳其两名部长施加制裁，美国与土耳其关系继续恶化，特朗普还宣称要大规模制裁土耳其。
    　　
    土耳其87日派出外交部副部长塞达特·厄纳尔率领的代表团赴美，试图解决这一外交风波，但目前并未奏效。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：