土耳其总统回应美国威胁:不放人不改利率不屈服

里拉兑美元汇率暴跌，钢铝关税翻倍，面对这场明面上由一被捕美国牧师引发的 “ 惨案 ” ，土耳其领导人埃尔多安 11 日在数场演讲中放话：美国可耻，胆敢以为通过一名牧师就能威胁土耳其屈服。

埃尔多安还表示，应该尽可能保持低利率，将寻求与中国、俄罗斯等重要贸易伙伴以本币而非美元进行交易。

土耳其媒体报道截图

埃尔多安：美国可耻

据美国《华尔街日报》当地时间 8 月 11 日报道，土耳其总统埃尔多安再次对美国进行了猛烈抨击，指责特朗普政府加剧两国关系的对抗性，使土耳其里拉陷入混乱。

当地时间周六（ 11 日），埃尔多安在黑海地区发表讲话称，在谈判数月也未能让涉嫌恐怖主义的美国牧师获释以后，特朗普政府决定对土耳其实施制裁，加征关税，这可能会损害土美两个北约（ NATO ）盟友间持续了数十年的伙伴关系。





埃尔多安 11 日前往黑海城镇视察，在其支持者面前向美国喊话： “ 可耻，真是可耻。你正在用北约战略合作伙伴交换一个牧师。 ”

埃尔多安还表示，里拉兑美元汇率暴跌，不啻于扔下一枚袭击土耳其经济的 “ 导弹 ” 。

法新社补充道，埃尔多安在黑海地区的讲话中同时称， “ 胆敢以为通过一名牧师就能让土耳其屈服是错误的（打算）。 ”

土耳其当地媒体消息，他在黑海地区对执政党正义与发展党成员发表讲话时还称，利率是 “ 剥削工具 ” ， “ 使穷人更穷，富者更富 ” ，所以利率应该保持在最低水平。

埃尔多安此前就表示，一个影子般的 “ 利率游说团 ” 与西方信用评级机构正试图搞垮土耳其经济。希望民众去银行把美元和黄金兑换成里拉， “ 这是一场全民战争 ” 。

土耳其欲交新朋友和新盟友

据土耳其英文报纸《沙巴日报》（ Daily Sabah ）报道，周六，埃尔多安还表示正准备与中国、俄罗斯、伊朗和乌克兰等主要贸易伙伴以本币而非美元进行交易，之后也打算对欧洲国家采取同样做法。





埃尔多安早些时候就在美国《纽约时报》刊文警告，如果华盛顿方面不改变策略，土耳其将转而寻求 “ 新朋友和新盟友 ” 。

据此前报道，去年 2 月，土耳其财政部宣布，已要求数家中国与外国银行准备在 2018 年下半年发行熊猫债券。上周，中国工商银行宣布，将为埃尔多安在伊斯坦布尔的一些关键基础设施项目再融资 27 亿美元。

此外，中国国有航运公司 —— 中远太平洋（ COSCO Pacific ）已经拥有土耳其第三大港 65% 的股份，华为已经与土耳其电信（ Turk Telecom ）在 5G 互联网项目上合作，阿里巴巴也在今年早些时候对土耳其电商平台 Trendyol 进行投资。

美国牧师 VS 土耳其盟友





《华尔街日报》称，特朗普 10 日宣布对土耳其加征的钢铝关税翻倍一天后，土耳其领导人埃尔多安发表了一系列讲话，这可能预示着两国冲突的进一步升级，因为白宫放话称要向土耳其施压，直至被土方拘留的美国牧师安德鲁 · 布兰森（ Andrew Brunson ）登上前往美国的飞机。

不过，据美媒此前报道，美国政府官员于周五表示，关税翻倍与布兰森无关。白宫女发言人琳赛 · 沃尔特斯（ Lindsay Walters ）称，关税是为了保护美国国家安全， “ 独立于贸易谈判或任何其他问题 ” 。

据此前报道，今年 7 月底，美国牧师布兰森在土耳其遭到拘留，随后被控与 2016 年的未遂政变有关，以恐怖主义罪名被判入狱两年。

8 月 1 日，华盛顿对土耳其两名部长施加制裁，美国与土耳其关系继续恶化，特朗普还宣称要大规模制裁土耳其。

土耳其

8

月

7

日派出外交部副部长塞达特

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厄纳尔率领的代表团赴美，试图解决这一外交风波，但目前并未奏效。

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