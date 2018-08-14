彭博社：美国以制造他国金融动荡为乐且不担心风险蔓延

美媒称，美国总统特朗普喜欢通过经济制裁手段得到他想要的结果，他乐见其他国家的金融市场出现动荡，而且不担心外国金融风险可能会蔓延至美国。





据彭博新闻社网站 8 月 11 日文章，特朗普 10 日宣布对进口自土耳其的钢铝产品分别加征 50% 和 20% 的关税，使原本已处于货币危机中的土耳其里拉对美元汇率进一步大跌，并波及亚洲货币和欧元。就在几天前，特朗普宣布对俄罗斯施加新的制裁，导致俄罗斯市场出现动荡。本周，由于中美贸易战的阴影，多数亚洲股市收跌。





报道称，特朗普非但不担心其他国家的市场大跌会波及美国市场，反而对它们因受到美国关税制裁而出现的经济损失感到欢欣鼓舞。他在宣布对土耳其的制裁措施后在推特上评论说： “ 土耳其的里拉正在对我们的强势美元快速下跌！ ”





报道表示，此外，特朗普政府的经济顾问们至今也没有表现出对国外的经济问题可能波及美国感到担忧。白宫国家贸易委员会主任彼得 · 纳瓦罗此前在电视访谈中称，他不担心关税可能产生的影响， “ 中美两国的国内生产总值总共约 30 万亿美元，受关税影响的贸易额只是一个零头 ” 。





报道称，美国前总统奥巴马、小布什和克林顿都是在美国经济衰退的背景下当选总统，而特朗普和他们不同，他在当选美国总统时美国已经经历了数年的经济扩张。特朗普希望其他国家的金融市场溃败能迫使外国资本向他屈服，而支撑特朗普这一策略的是他最喜欢的两个指标：美国股市和就业数据。





但是，专家们对特朗普这种策略能否取得长期效果存疑。曾在美国小布什政府时期担任白宫经济顾问委员会首席经济学家的道格 · 霍尔茨 - 埃金说： “ 特朗普喜欢把形势推向极端，把人逼到墙角，这种做法风险非常大。 ”





报道称，特朗普引发的市场动荡会在不同国家间蔓延，而经济事件可能导致政治紧张，美国企业也会成为外国打击的对象。此外，特朗普的做法还可能危害美国国家安全。





土耳其总统埃尔多安

10

日表示，如果美国不改变做法，土耳其将开始寻找新的盟友。土耳其外长梅夫吕特

·

恰武什奥卢在推特上批评特朗普

“

对北约盟友土耳其施加经济惩罚

”

。他说：

“

美国必须戒除其对制裁和欺凌的迷恋，不然整个世界都会联合起来逼它做出改变，而且将不只是以口头谴责的方式。

”

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