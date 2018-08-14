帕克探测器开启七年“逐日之旅”

外媒称，在经历三次推迟后，美国国家航空航天局（ NASA ） 12 日将帕克太阳探测器发射到太空，它的目标是尽可能地靠近太阳。

人类首次 “ 触摸 ” 太阳





据西班牙《国家报》网站 8 月 12 日报道，当地时间 12 日凌晨 3 点 31 分，帕克在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地搭载 “ 德尔塔 ”-4 重型运载火箭发射升空。此前从未有航天器尝试如此近距离地接近太阳以了解它的特性，尤其是太阳的大气层。负责该项目的科学家尼基 · 福克斯说， “ 太阳充满了谜团，我们知道应该寻找哪些答案 ” 。





报道称，帕克的命名旨在向美国天体物理学家尤金 · 帕克致敬，他在 1958 年发现了太阳风的存在。这位现年 91 岁的科学家表示，他为帕克太阳探测器任务感到 “ 激动 ” 。





太阳距离地球大约 1.5 亿公里，帕克的目标是抵达距离太阳表面 610 万公里的地方，它比此前任何探测器都更加接近太阳。预计它将在 11 月份到达太阳日冕距离地球最近的区域，然后在接下来 7 年时间里在这个区域围绕太阳完成 24 次轨道飞行，借助金星的引力 7 次修正自身轨道，逐渐接近太阳，直到在 2025 年进入太阳日冕。





报道称，该项任务将有助于更好地了解太阳，特别是为半个多世纪以来困扰物理学家的两个问题寻找答案，一是日冕的加热机制，二是太阳风问题。





刷新多项航天纪录





据德国之声电台网站 8 月 13 日报道， 12 日， NASA 在佛罗里达州的卡纳维拉尔角空军基地发射帕克太阳探测器。探测器飞行 7 年后，将抵达太阳的日冕层，这将是人造航天器首次抵达恒星的大气层。





报道称，这次的进展是科学家们从 1958 年起就梦寐以求的奇迹。要能靠近太阳，仪器需要足够轻巧，才能跟得上轨道绕行；需要能适应极端环境，还要装备齐全。





这次，帕克太阳探测器刷新了各项 NASA 的历史。首先，它将会是最靠近太阳的人造飞行器。今年秋天以前，这枚探测器将进入离太阳仅 2480 万公里的运行轨道，并传回最新数据，轻松打破 NASA 在 1976 年发射的 “ 太阳神 2 号 ” 探测器的纪录。它也将刷新人造飞行器运行速度的纪录：一旦探测器进入了第 22 航道，就会开始以时速 68.8 万公里的速度运行，这比所有从地球上发射的其他探测器的运行速度都要快。





报道称，帕克探测器的目的地是太阳系最热的地方，因此该探测器也成为太空史上最耐高温的太阳探测器。防护罩由新型材料制成，能够承受接近 1371 摄氏度的极端高温。





这也是 NASA 第一次以在世人物命名飞行器。帕克是美国科学院的一名院士，在 60 年前提出太阳风与磁重联理论。他说： “ 在未来六七年时间里，所有我还不知道的东西就要揭晓，一想到这我就感觉很紧张。 ”





太阳风与日冕的温度是太阳本体表面温度的 300 倍，其发出的能量波动对地球上的供电系统形成威胁。密西根大学教授贾斯廷 · 卡斯珀说： “ 帕克探测器将帮助我们更准确地预测太阳风什么时候会袭击地球。 ”





专家认为，预测太阳风有助于未来宇航员执行任务时提前预防并采取防护措施。

探索宇宙未解谜团





据合众国际社 8 月 12 日报道，帕克太阳探测器在 12 日凌晨进行的发射尝试取得成功，这枚探测器将执行一项触摸太阳的任务。





报道称，在脱离地球引力后，该探测器将飞行近 9000 万英里（约合 1.45 亿公里），它将穿越水星轨道，掠过太阳大气层的外层，飞到距太阳表面 380 万英里的位置上，使自己暴露在 2500 华氏度（约合 1368 摄氏度）的极端温度下。无论在途中还是在穿越太阳日冕的过程中，探测器上的仪器都将探测和测量构成日冕、太阳大气层和太阳风的粒子 —— 电子、质子和离子 —— 的运动。





NASA 戈达德航天中心的太空科学家埃里克 · 克里斯蒂安说： “ 帕克太阳探测器的观测结果将帮助我们回答这样的问题：为什么日冕的温度比太阳高几百万摄氏度？我们希望回答的另一个问题是：太阳风为何在日冕中加速到极高的速度？一些高能太阳粒子加速到接近光速的一半，但我们不知道为什么。 ”





报道称，通过更好地了解太阳风的基础科学 —— 太阳大气中的粒子如何加速和相互作用，科学家们希望更准确地模拟更复杂的太阳现象，并改进太空天气预报模型。除了帮助科学家更好地了解宇宙中我们自己的小角落，帕克及其仪器的发现还将帮助科学家研究宇宙中其他类似太阳的恒星。





克里斯蒂安说：

“

太阳风和太空天气会影响可居住性，因此了解遥远恒星的情况能帮助我们预测哪些恒星最有可能拥有宜居行星。

”

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