美股牛市卷土重来 标普500指数在停息数月后再创纪录高位

华尔街在偃旗息鼓七个月后，看来又重返牛市行情，主要拜亚马逊(Amazon.com) 、Alphabet 及其他高成长型科技和非必需消费品类股所赐。
众所瞩目的标普500指数.SPX周二一度上涨0.57%，至2,873.23点，高于1月26日所创前纪录高点2,872.87点，但最终未能收在该高点上方。
根据一些投资者的说法，该指数若收在1月纪录高点上方，则意味着2月8日以来的修正走势告终。
受企业季报及股票回购增加提振，标普500指数在过去一个月上涨逾2%。
确认股市重返牛市行情之日，恰逢标普500指数追平历来最长牛市：根据标普道琼指数，在1990年11月至2000年3月间牛市行情达到3,452天的纪录。到周三，指数可望创下史上最长牛市行情。
1月触及纪录高位后，标普500指数两周挫跌10.2%，这符合许多投资者对市场修正的定义，引发美股近10年涨势可能结束的担忧。
此后，美股走势分化，小盘股飙涨，得益于大规模企业减税；对全球贸易有敞口的个股则表现不佳，一些投资者对美国总统特朗普同中国及其他贸易伙伴在关税问题上的争端感到忧心忡忡。
2月和3月大跌后，标普500指数慢慢地向纪录高位回拉，因全面减税大力推动企业获利，企业有钱回购更多股票并进行新的资本投资。
近80%的标普500指数成分股公司报告6月当季每股盈余高于华尔街预估。根据汤森路透I/B/E/S，通常年度盈余高于华尔街预估的成分股企业占64%。
自5月以来，标普500指数跑赢全球其它主要股指，且没有回调。该指数周二在非必需消费品类股扶助下，收涨0.21%报2,862.96点。
在亚马逊、微软、Alphabet及其他高增长科技股和消费股带动下，2018年纳斯达克指数飙升14%，远超标普500指数7%的涨幅。
“很大的成分是获利，”BNY Mellon Investment Management资深投资策略师Liz Young称。“技术股持续推动走势。我们一直等着这个题材消散，但一直没有。”
小盘股指数Russell 2000周二触及纪录高点，标普500材料板块今年已跌2%。
2009年初以来，标普500指数一直趋于上涨，给参跑全程的投资者带来超过300%的回报。
一些投资者担心，如果近几年推高该指数的少数龙头股失去势头，市场恐将下跌。
“令人担心的一个方面是，市场仍是由范围相对狭小的个股在带领。因此要考虑到这一点，”Bruderman Brothers执行长Oliver Pursche称。（路透8月21日 -）
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