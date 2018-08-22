有俄政府背景的黑客企图攻击美国参议院及智库—微软

路透华盛顿8月21日 - 全球最大的软件公司微软(Microsoft) (MSFT.O)称，与俄罗斯政府有关的黑客设法对美国政治团体发动网络攻击，并警告在美国11月国会期中选举之前，莫斯科当局正在扩大攻击范围。
微软表示，上周关闭了六个网站域名。黑客生成了这些域名，用于模仿美国参议院、两家保守派智库、以及微软OneDrive云存储服务的网站。
黑客在“钓鱼式”攻击中利用这些假网站，诱骗用户提供进入电脑网络以及电邮账户等保密系统的登录详情。
关闭这些域名是微软的最新行动，旨在粉碎一个据称为“Fancy Bear”或APT28的组织的攻击企图。该组织与俄罗斯政府有联系。微软表示，在过去两年实施了12次由法院批准的行动，共计关闭84个假冒网站。
“我们担心，这些以及其它攻击在2018年选举前夕对与美国两个政党有关的一大批团体都构成安全威胁，”微软总裁Brad Smith在博客中表示。
微软称，尚无证据显示黑客成功攻破用户认证或窃取了数据。
俄罗斯政府官员否认微软的指控，并称这些指控毫无根据。
“我们不清楚他们所说的黑客，”克里姆林宫发言人Dmitry Peskov向记者称。
莫斯科曾多次驳斥对其利用黑客影响美国大选和政见的指控。
据微软，受攻击的智库包括国际共和研究院(International Republican Institute)和哈德森研究院(Hudson Institute)。国际共和研究院的委员会成员包括亚利桑那州参议员麦凯恩(John McCain)。
国际共和研究院在其网站上刊登的一份声明中证实，该院不断受到攻击。“最新的攻击与克里姆林宫曾打压支持民主和人权组织的干预活动一致。这显然是针对批评普京独裁体制的人士而来，意图制造混乱、冲突和恐惧。”国际共和研究院主席Daniel Twining在声明中称。
目前无法联系到哈德森研究院的代表置评。(路透华盛顿8月21日 )
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