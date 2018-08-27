马哈迪访华酿外交灾难 曾试图在习近平面前挽回局面

尽管中马两国围绕棕榈油、橡胶、榴莲签署了一些新的协议，但都抵不过马哈迪离开中国前宣布取消都两个中国投资项目所产生的负面影响。分析人士得出结论，经过政党轮替都马来西亚要重新审视中国投资，一带一路在东南亚都前景面临考验。





马哈迪于 8 月 17 日至 21 日对中国进行了访问，其中 20 日是马哈蒂尔此次访华的重头戏，李克强与习近平分别与其会面。关于两国总理会晤的细节，《星洲日报》副执行总编辑郑丁贤撰文指出，马哈迪和李克强双边会谈之后的记者会，李克强说： “ 我不是向您提问，如果您认为我刚才讲的，共同维护自由贸易的观点是一致的，那么，我们（记者会）就到此结束。 ”





他说，这番谈话看似寻常，但在目前美中贸易战的背景下，却是中国要传达给世界的特别信息，也要马哈迪公开认同这项政策。





不过马哈迪说： “ 我同意自由贸易，但是，也要有公平贸易，马来西亚需要公平贸易，我们不想看到新式的殖民主义，因为穷国无力和富国竞争，这也是世界所需要的。 ” 马哈迪的回复，结束了记者会。然后，马李两人做了一个远距离的握手，李克强掉头就走。





郑丁贤说，马哈蒂尔的中国行，不全然是表面上的 “ 成果丰硕 ” ，背后也有两国政府的试探和较劲。





马来西亚媒体当今大马刊登一则读者来函，质疑马哈迪再次任相后的首个访华行程是一场外交灾难。这名自称为

“

关心马中关系的观察者

”

说，李克强什么都没说，（记者会）突然结束，与马哈迪握手，皱着眉走下台，一句谢谢也没有。





值得注意的是，马哈迪在当日同习近平的会谈中也提及了

“

殖民主义

”

。中国外交部网站公布都习近平会晤马哈迪的官方通稿显示：马哈迪表示，

“

我这次访华是马来西亚新政府的重要举措，旨在向中国政府和中国人民表明，马来西亚对华友好的政策不会变化。中国是有重要影响的国家，也是马来西亚最大的贸易伙伴，历史上从未殖民过马来西亚。中国今天的发展对马来西亚也不是威胁。马中合作助推了马来西亚的发展。

”





马哈迪的这句

“

中国历史上从未殖民过马来西亚

”

看似无头无尾，令人疑惑但结合此前的信息，马哈迪此句话的含义不言自明。

（多维新闻）

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