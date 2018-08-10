特朗普暗指中国留学生：全都是间谍

在中美贸易战升级之际，美国传媒报道，总统特朗普周二在一场私人晚宴中称，中国的 “ 一带一路 ” 可能会干扰全球贸易，是 “ 屈辱的 ” （ insulting ）；特朗普又暗讽，认为在美留学的中国学生几乎都是间谍。





称一带一路破坏全球贸易





美国政治新闻网站 Politico 报道，正在工作休假的特朗普周二晚上在他位于新泽西州的私人高球俱乐部，招待 13 名美国企业高管和白宫高级幕僚，包括百事、波音、安永及琼森等公司的行政总裁。特朗普在席间表示，中国国家主席习近平提出的 “ 一带一路 ” 倡议会破坏全球贸易，是 “ 屈辱的 ” （ insulting ），他不想这样；据出席晚宴的来宾透露，特朗普称他曾当着习近平的面这样说。





特朗普还表示，他首先要防止一个世界强权级对手继续在不公平贸易中占便宜。据在场人员透露，特朗普显然对中国的反击措施十分生气，而且没有预料到北京会坚持下去。 Politico 称，特朗普突然说 “ 几乎每个来到这个国家的学生都是间谍 ” ，虽然没有指明是来自哪个国家的学生，但与会者都知道特朗普指的是中国。





白宫拒绝评论，而中方未有响应。





美国《侨报》昨刊发社评表示，美国欠中国留学生一个说法，希望白宫能够尽早澄清。曾任美国劳工部副部长的华裔美国人卢沛宁则在

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上表示，

“

这令人无法接受，是对每一位祖辈以学生身分来美的华裔美国人（包括我）的羞辱。

”

（明报）

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