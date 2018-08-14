泰僧侣普遍超重罪魁祸首是含糖饮料 官员：多锻炼

据泰国《曼谷邮报》 8 月 14 日报道，泰国僧侣普遍存在超重问题，该国的卫生官员正尝试用各种办法来控制这一问题。





曼谷朱拉隆功大学营养饮食专家宗集德提供的数据显示，泰国近一半的僧侣过于肥胖， 42% 的僧侣体内胆固醇含量偏高， 23% 患有高血压，还有超过 10% 的僧侣患有糖尿病。宗集德认为： “ 僧侣肥胖问题是一颗定时炸弹 ” 。

研究人员发现，僧侣们日常摄入的卡路里少于普通人，但是大多数却存在超重问题。罪魁祸首其实是含糖饮料。由于僧侣们过午不食，为保持精力充沛，许多人会依赖含糖饮料，包括能量饮料。

“ 软饮料、盒装果汁、甜的零食，以及许多商店购买的食品，这类食品富含味精，但是蛋白质和纤维含量都很低。 ” 宗集德说，他正在罗列僧侣日常收到的不健康食物。

6 月，泰国公共卫生部门的官员鼓励民众向僧侣施舍更为健康的食物，该部门官员也建议僧侣们在久坐不动的祈祷活动外应增加体育锻炼活动，如打扫寺庙。

据报道，宗集德教授目前还管理着健康僧侣项目。该项目由泰国健康促进基金会资助，其目标是通过营养和健康方面的教育改善僧侣的生活方式。该项目还出版了食谱小册子，让信徒可以用它来为僧侣制作健康和价廉的食物。

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