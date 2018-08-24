中欧日俄抱团抵制美经济霸权

港媒称，机会主义而非战略眼光似乎促使欧洲和日本的对华政策发生了微妙的变化。中国显然愿意向美国的竞争对手开放其市场，以在一个贸易战的酝酿时期换取帮助。





据香港亚洲时报网站 8 月 22 日报道，德国外长海科 · 马斯提议建立一个独立于美元的新国际支付系统、一个新银行间转账系统和一个欧洲货币基金，以 “ 保护欧洲企业免受（美国）制裁 ” 。他还提议对美国互联网公司征收一项数字税。 21 日，马斯在德国《商报》上撰文宣称： “ 我们不会让美国凌驾于我们之上。 ” 此前还没有任何一位西欧大国的政府代表在公开场合提出过类似建议。





报道称，马斯在《商报》上的宣言暂时还只是空谈。在制裁伊朗或俄罗斯问题上，欧洲企业不想考验美国的决心。对与伊朗有业务往来的跨国公司在美业务实施次级制裁的威胁，已经令欧洲企业停止购买伊朗石油，并且撤出预期投资。即使欧洲各国政府创立了一个完全独立于美国政府权限的支付系统，次级制裁仍然是一个强有力的执行工具。





报道表示，机会主义而非战略眼光似乎促使欧洲和日本的对华政策发生了这些微妙的变化。中国显然愿意向美国的竞争对手开放其市场，以在一个贸易战的酝酿时期换取帮助。





报道称，德国三大汽车制造商 7 月宣布了与中国企业创建开拓性的合资企业和大型的扩张计划。德国西门子公司和巴斯夫公司也宣布了在中国的重点项目。宝马公司则警告称，特朗普的关税可能会致使这家企业将生产从其在南卡罗来纳州的工厂转移到中国。





报道称，本周，日本的汽车制造商效仿了德国的做法。丰田公司宣布计划将中国的产能提高 20% ，日产汽车公司则计划投资 9 亿美元以将产能提高 30% 。日本决定向中国市场扩张是美国受孤立的一个重要标志。日本在中国汽车市场所占份额远低于德国，这在很大程度上是因为这两个亚洲大国历史性的紧张关系。尽管如此，日本汽车制造商嗅到了一个以牺牲美国利益为代价获利的商机。通用汽车很可能将成为输家，该公司很容易受到中国报复行为的影响。





报道还表示，欧洲和中国对土耳其金融危机的反应生动诠释了经济联盟的变化速度之快。 21 日，香港《财资》杂志撰文称： “ 土耳其的经济危机迫使四面楚歌的总统埃尔多安急切寻求金融支持，为中国抓住一个不容错过的机会、加快在该地区的 ‘ 一带一路 ’ 雄心敞开了大门。 ”





该报道称，埃尔多安没有向国际货币基金组织求助和接受其政策指令以换取资金，而是在寻找新朋友。 “ 首先是卡塔尔。 15 日卡塔尔宣布了一项价值 150 亿美元的一揽子援助计划。卡塔尔官方媒体称，这笔资金将用于经济项目和投资。此外，中国可能也将在土耳其政府的复苏计划中占据重要位置。 ”





报道称，所有这一切都不令人意外：卡塔尔给土耳其资金以寻求政治保护，而中国长期以来视土耳其为其欧亚物流的西方终点。





报道认为，意外来自柏林，默克尔政府似乎有意向土耳其提供金融支持，以换取土耳其在管理叙利亚难民危机和其他问题上的合作。





报道称，德国政府消息人士称，德国看到了

一个以较低投入换取埃尔多安在难民问题上合作的机会。德国名义上来说是美国的盟友，但柏林还是决定利用土耳其急迫的经济需求，以牺牲美国为代价，推进其自身议程。

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