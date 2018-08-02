英游客逾期逗留巴厘岛被罚 当场掌掴移民局员工

“ 又不是你花钱买票，你告诉我交钱，你怎么不跟我说点别的 ……” 一位女士冲着对面一位穿黑色制服的男士大喊大叫，还上前扇了这位男士一巴掌。

究竟发生了什么让这位游客如此愤怒？

据英国《每日邮报》 1 日报道，这位女士是一位英国游客，上周六（ 7 月 28 日）她准备乘机离开巴厘岛前往新加坡。登机之前，移民局工作人员发现她的签证已于 2 月 18 日到期。

这名女游客随即被印尼移民局告知，她必须为超过的时间支付一天 25 美元的罚款。她在该国非法居留超过 150 天，累计罚款将达 4000 美元。

在以上背景之下，就发生了这名女游客怒气冲冲掌掴一位男士的那一幕，这位男士就是移民局的工作人员。





根据《每日邮报》披露的视频显示，这名游客对移民局的工作人员一边大喊，一边上前抢夺工作人员手中的护照。在抢夺护照失败后，这名女游客顺手就掴了工作人员一记耳光。





“ 啪 ” 一声，移民局工作人员用手摸了一下自己的脸，露出满脸无奈。不过这名女游客并没有要停下的意思，紧接着又破口大骂来： “ 又不是你花钱买票，你告诉我交钱，你怎么不跟我说点别的 ……”

这段视频中，该女游客的部分词语经过处理，所说的语句并没有完整播放。在报道这部分内容时，《每日邮报》也使用符号替代了某些词语。

移民局局长阿姆兰说： “ 她打了一名警官，他是一位受人尊敬的警卫。 ” 阿姆兰还表示，她触犯了移民局，代表她触犯了这个国家的代表，所以移民局报了警。

阿姆兰介绍说，根据检查结果，这名游客携带旅游观光签证于 2018 年 1 月 19 日抵达印度尼西亚，她在印度尼西亚逾期拘留超过 60 天。但她假装不知道自己逾期拘留。阿姆兰说： “ 凡是到一个国家旅游的人都知道只能停留一段时间。她从 2 月起就逾期居留了。 ”

据报道，这名英国女游客上周六起被移民局拘留。

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