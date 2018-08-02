    • 2018年8月2日

    Home global 英游客逾期逗留巴厘岛被罚 当场掌掴移民局员工

    英游客逾期逗留巴厘岛被罚 当场掌掴移民局员工

    星期四, 八月 02, 2018

    又不是你花钱买票，你告诉我交钱，你怎么不跟我说点别的……”一位女士冲着对面一位穿黑色制服的男士大喊大叫，还上前扇了这位男士一巴掌。
    　　
    究竟发生了什么让这位游客如此愤怒？
    　　
    据英国《每日邮报》1日报道，这位女士是一位英国游客，上周六（728日）她准备乘机离开巴厘岛前往新加坡。登机之前，移民局工作人员发现她的签证已于218日到期。
    　　
    这名女游客随即被印尼移民局告知，她必须为超过的时间支付一天25美元的罚款。她在该国非法居留超过150天，累计罚款将达4000美元。
    　　
    在以上背景之下，就发生了这名女游客怒气冲冲掌掴一位男士的那一幕，这位男士就是移民局的工作人员。

    根据《每日邮报》披露的视频显示，这名游客对移民局的工作人员一边大喊，一边上前抢夺工作人员手中的护照。在抢夺护照失败后，这名女游客顺手就掴了工作人员一记耳光。

    一声，移民局工作人员用手摸了一下自己的脸，露出满脸无奈。不过这名女游客并没有要停下的意思，紧接着又破口大骂来：又不是你花钱买票，你告诉我交钱，你怎么不跟我说点别的……”
    　　
    这段视频中，该女游客的部分词语经过处理，所说的语句并没有完整播放。在报道这部分内容时，《每日邮报》也使用符号替代了某些词语。
    　　
    移民局局长阿姆兰说：她打了一名警官，他是一位受人尊敬的警卫。阿姆兰还表示，她触犯了移民局，代表她触犯了这个国家的代表，所以移民局报了警。
    　　
    阿姆兰介绍说，根据检查结果，这名游客携带旅游观光签证于2018119日抵达印度尼西亚，她在印度尼西亚逾期拘留超过60天。但她假装不知道自己逾期拘留。阿姆兰说：凡是到一个国家旅游的人都知道只能停留一段时间。她从2月起就逾期居留了。
    　　
    据报道，这名英国女游客上周六起被移民局拘留。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：