特朗普发推感谢金正恩:履行诺言 希望早日再见

“谢谢金正恩委员长”。美国总统特朗普又感谢金正恩了。8月2日的推文中，他说：“感谢你履行了诺言，让我们伟大且心爱的失踪的阵亡士兵遗骸回家。”
特朗普还表示：“我对您采取如此慷慨的做法毫不意外。同时，也谢谢您的热情来信。我希望可以早日再见！”
7月27日，朝鲜方面在朝鲜停战协定签署65周年纪念日向美国移交55具遗骸。美方接收后，把遗骸送往位于韩国京畿道平泽市的乌山美国空军基地。
当地时间8月1日，这55具从朝鲜接回的朝鲜战争时期阵亡的美军遗骸棺木抵达美国夏威夷，在美军仪仗队的护卫下回到美国领土。预计对遗骸身份的分析鉴定工作将很快开始。
美国副总统彭斯（Mike Pence）在欢迎美军遗骸归国仪式上表示，“今天，我们的孩子们要回家了。”
据美国军方数据，美军超过7700人在朝鲜战争期间下落不明，其中大约5300人在朝鲜境内失踪。
朝美两国1996年至2005年合作挖掘美军遗骸，找到229具。美国政府后来以美方人员在朝方境内缺乏安全保障为由中止合作。
双方2011年10月达成协议，重新启动挖掘，次年3月美方宣布暂停重启，理由包括朝方把美韩联合军演与挖掘挂钩、宣布卫星发射计划。
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