特朗普发推感谢金正恩:履行诺言 希望早日再见

“ 谢谢金正恩委员长 ” 。美国总统特朗普又感谢金正恩了。 8 月 2 日的推文中，他说： “ 感谢你履行了诺言，让我们伟大且心爱的失踪的阵亡士兵遗骸回家。 ”

特朗普还表示： “ 我对您采取如此慷慨的做法毫不意外。同时，也谢谢您的热情来信。我希望可以早日再见！ ”





7 月 27 日，朝鲜方面在朝鲜停战协定签署 65 周年纪念日向美国移交 55 具遗骸。美方接收后，把遗骸送往位于韩国京畿道平泽市的乌山美国空军基地。

当地时间 8 月 1 日，这 55 具从朝鲜接回的朝鲜战争时期阵亡的美军遗骸棺木抵达美国夏威夷，在美军仪仗队的护卫下回到美国领土。预计对遗骸身份的分析鉴定工作将很快开始。

美国副总统彭斯（ Mike Pence ）在欢迎美军遗骸归国仪式上表示， “ 今天，我们的孩子们要回家了。 ”

据美国军方数据，美军超过 7700 人在朝鲜战争期间下落不明，其中大约 5300 人在朝鲜境内失踪。

朝美两国 1996 年至 2005 年合作挖掘美军遗骸，找到 229 具。美国政府后来以美方人员在朝方境内缺乏安全保障为由中止合作。

双方

2011

年

10

月达成协议，重新启动挖掘，次年

3

月美方宣布暂停重启，理由包括朝方把美韩联合军演与挖掘挂钩、宣布卫星发射计划。

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