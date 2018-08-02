美国男子被狗唾液的细菌感染而血液中毒 被迫截肢

据美国《华盛顿邮报》 8 月 1 日报道，美国威斯康辛州的一位美国男子遭遇了罕见不幸：因为被狗唾液中的细菌感染而血液中毒，他的生命受到巨大威胁，而医生为挽救他的生命，不得不对他进行了截肢。

据报道，格雷格 • 曼图弗尔（ Greg Manteufel ）的症状始于发烧和呕吐，就好像他得了流感一样。但第二天早上，他精神错乱，体温飙升，在紧急送往医院后，他身体上出现了多处淤青，这些淤青逐渐遍布全身。该男子在住院期间接受了双手与双腿的截肢手术。

据报道，格雷格患有罕见的血液感染，狗唾液中的有害细菌渗入了他的血液，导致了败血症或细菌导致的血液中毒。脓毒症导致他全身的血斑看起来像淤青，尤其是胸部和脸部。医生给他注射抗生素以阻止感染，但血栓堵塞了血液流向他的四肢，导致组织和肌肉死亡。这种细菌攻击速度非常快。为了救他的命，医生不得不把他的腿从膝盖以下截肢，然后截下他的手。





这种细菌被称为 “ 犬咬二氧化碳嗜纤维菌 ” ，是一种常见于猫狗体内的细菌。它存在于大多数健康狗的唾液中，通常对人类无害。但在极少数情况下，细菌会毒害血液并导致死亡。

犬咬二氧化碳嗜纤维菌通常通过狗唾液传播，可能会对酗酒者或脾脏功能失常患者造成生命危险。医学杂志《英国医学杂志》（ BMJ ）发表的一份病例报告讲述了一位老年妇女的故事，她可能被她的家庭宠物舔过，后来遭受了败血症和器官衰竭。该报告称，这名妇女在重症监护病房待了两周后康复。该报告恰当地将导致脓毒症的细菌称为 “ 死亡的舔舐 ” 。

格雷格 48 岁，是一名粉刷匠，平时喜欢骑哈雷摩托车，就这样失去了他的双腿以及双手。作为爱狗人士，在病发前，他大约接触过 8 条狗，其中有一条属于这对他与他的妻子。格雷格已在密尔沃基的医学院接受了大约一个月的治疗。本周，他还将接受两个手术，为了清理坏死的组织。由于血液流量不足导致他鼻子变黑，所以可能不得不接受鼻子再造手术。

此外，假肢和康复中心的更多治疗仍在等着他。一个筹款机构截至

8

月

1

日，为其已筹集

3

万美元。

Twitter

sgnypost





