日本欲推奥运夏时制引发质疑 大量流浪者或成不稳定因素

外媒称，东京最高行政长官对政府计划在2019年和2020年实行夏时制以应对夏季奥运会期间的酷热天气提出质疑。
据彭博新闻社网站8月22日报道，东京都知事小池百合子20日表示，她对于仅在2019年和2020年的夏季将时钟向前拨两小时所造成的花费和社会干扰表示担忧。小池百合子在接受记者采访时说，她还听到有人对在东京奥运会之前及时推出这项措施的难度表示担忧。
小池百合子补充道，“如果是仅为奥运会和残奥会而实施夏时制的话，我认为值得考虑”。
报道称，尽管东京的申奥文件提到了该地区的夏季气温相对“温和”，但是今年创纪录的高温已经引发了人们对于2020年夏季奥运会期间选手和观众安全的担忧。今年有8万多人因中暑入院治疗，比去年增长了82%，约144人死亡，其中许多是老年人。
《产经新闻》本月早些时候报道称，这促使安倍晋三政府考虑未来两年夏季将日本的时钟向前拨两个小时，以便能在相对凉爽的早晨举办更多户外赛事。
全日本新闻网20日公布的一项调查结果显示，约53%的日本成年人反对实行夏时制，赞成这一想法的比例为36%。
另据埃菲社8月21日报道，在繁华的东京街头，成千上万的人每天都在等待夜幕降临，以便摊开他们用来睡觉的纸板，从而躲避残酷的现实社会。
尽管日本官方数据显示，日本无家可归者的数量在过去11年中减少了77%，目前全国约有4977名流浪者，首都东京有1242名。但非政府组织声称实际数字要高得多。外界担心随着奥运会的临近，情况会更糟糕。
报道称，在东京最具象征性的地区之一、繁华的新宿区，数百名无家可归的人露宿在桥梁或地下通道。与世界其他大城市的情况不同的是，他们几乎从不乞讨。
“我什么也不需要。”一名躺在纸板上休息的男子说。一名志愿者田中代三（音）告诉记者，这种态度一定程度上源于部分流浪者对自己的处境深感羞耻，同时也认为自己对社会来说是一种耻辱。
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