早餐喝牛奶可预防糖尿病和肥胖

英媒称，早上喝一杯250毫升的牛奶或者在麦片中添加这些牛奶可以降低一整天的血糖水平，从而降低患2型糖尿病的风险。
据英国《每日邮报》网站8月20日报道，研究人员认为，牛奶中的蛋白质释放出可减慢消化速度的激素，从而带来这一效果，同时也使人们感到不那么饥饿。
领导这项研究的科学家、加拿大安大略省古尔弗大学教授道格拉斯·戈夫说，喝牛奶可以控制糖尿病和肥胖。
他说：“这项研究证实了早餐喝牛奶的重要性，这么做可帮助降低人体对碳水化合物的消化速度并维持较低的血糖水平。”
戈夫说：“营养学家一直强调健康早餐的重要性，而这项研究鼓励消费者早餐喝牛奶。”
研究人员说这一发现很重要，因为2型糖尿病和肥胖是人类健康面临的“首要问题”。
报道称，古尔弗大学的研究人员对32人进行了一项研究，研究早餐喝250毫升牛奶有什么效果。
参与者事先并未进餐，而是食用高蛋白牛奶、正常蛋白质含量的牛奶或看似牛奶的水。他们将这些食物与燕麦片一起食用，然后全天接受血糖水平监测。
研究发现，牛奶可降低餐后血糖，而且牛奶的蛋白质含量越高，血糖降低得就越多。
报道称，这有可能帮助治疗2型糖尿病，因为这种糖尿病是由于血糖水平不可控而发作并恶化的。
牛奶中主要含有两种类型的蛋白质——乳清蛋白和酪蛋白。科学家在不同的测试中改变了两种蛋白质的摄入比率，研究不同种类的蛋白质对进餐者的影响。
他们发现，乳清蛋白能让人更快地有饱腹感，而酪蛋白产生了更持久的饱腹效果。
研究显示，含有更多蛋白质的牛奶作用更强，从而进一步降低血糖水平，并让人有饱腹感的时间更长。
高碳水化合物早餐在搭配牛奶后效果更明显。研究人员认为，这可以用来控制饮食，防止肥胖。
戈夫说：“全球新陈代谢类疾病案例呈上升趋势，2型糖尿病和肥胖是人类健康面临的主要问题。”
他说：“因此，我们应制定饮食战略来降低风险，控制肥胖和糖尿病，使消费者能够改善个人健康。”
虽然研究发现牛奶对人们中午的进餐量影响很小，但他们发现，高碳水化合物早餐配合牛奶甚至能降低人们午餐后的血糖，而且高蛋白牛奶的效果更好。
研究结果发表在《乳品科学杂志》上。
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