七成美国人服抗抑郁药 西媒：美国经济转好 人却抑郁了

西班牙《国家报》8月21日发表西班牙战略建议咨询公司商业战略顾问豪尔赫·迪亚斯-卡迭尔的一篇文章，题为《美国：经济不错，但人抑郁了》。文章称，缺乏幸福感是绝大多数美国人生活现状。据美国国家统计局的数据显示，70%的美国人都在服用抗抑郁药。99%的人口并未享受到经济红利，而后果就是，2017年和2018年离婚案例多于结婚。
文章称，美国人就像生活在“黑客帝国”。数字或统计数据显示的客观现实是，今年国内生产总值（GDP）将增长3%以上。相比之下，欧盟仅增长了0.4%，而且主要靠德国来弥补其他国家的增长乏力。失业率也将达到历史最低点。前任总统奥巴马执政时开始的经济复苏持续到现任总统特朗普上台，每月平均创造了23万个工作岗位。自特朗普上任以来，美国新增370万个就业岗位，失业率介于3.8%至4.0%之间，实现了充分就业。内需是GDP的主要拉动力，得益于电子商务的飞速发展，出口也呈现成倍增长。
文章称，美国人最重视金钱，但经常入不敷出。美国人也最重视外表，上流社会的男人有钱，而女人有貌。虽然经济状况良好，但为什么美国人不是地球上最幸福的公民呢？
调查显示，北欧国家最幸福。但很多美国人都在服用抗焦虑、失眠和抑郁的药物。这些药物在电视台大做广告，患者随时可以购买抗抑郁药，就像西班牙人买感冒药一样稀松平常。
文章指出，美国服务行业工作者普遍对职业感到不满，于是将情绪释放给顾客。在美国很多大城市，虽然经济前景良好，但包括饭店服务生、清洁工和酒店门童在内的绝大多数服务业从业者都存在对职业不满、教育水平较低、服务水平下降等情况。
文章认为，作为主要依赖内需的服务型经济体，美国服务行业充斥此类行为令人颇感惊讶。当一个外国人入境美国时，受到的严格审查让人感到不像游客，反而更像罪犯。
文章指出，美国人的不满情绪体现在消费者信心指数和消费者预期指数等数据之上。这些数字显示出美国人对当前和未来的个人经济状况缺乏信心。而这与经济数据形成鲜明对比。
为什么大多数美国人都倍感沮丧？原因很多且复杂。1997年，英特尔公司前首席执行官安迪·格罗夫写了一本名为《只有偏执狂才能生存》的书。这句话成了英特尔员工的座右铭，所有人每天顶着巨大压力努力拼搏。
文章称，到了21世纪初，在欧洲25%的英特尔员工都患上了抑郁症。然而公司并不在乎，因为凭借这种理念，公司的销售和利润持续增长。如果员工在精神上和身体上出现问题，随时都会被换掉。股东的胃口越来越大。对投资者而言，获得财富只有一条途径：员工透支健康。
文章称，英特尔的情况并非个案。从科技到金融，这种企业文化在几乎所有行业都很普遍。这种总在忧心未来的偏执心态，融入了美国梦和消费主义。最近20年来，这种混合炸药随时都会爆炸。无论男女，所有人都为了成功而承受巨大压力，而且在美国无法享受到像欧洲一样的福利。
美国的五大技术和互联网巨头——苹果、谷歌、亚马逊、微软和脸书网站以剥削员工闻名。最具代表性的案例是亚马逊，首席执行官贝索斯屡次被控为富不仁。
的确，每个人都有就业机会。但都是什么样的工作？临时的、不稳定的和低薪的。不确定性和不安全感在美国人的灵魂上烙下深刻的印记。
如果员工患病，而且健康保险不涵盖这种疾病，甚至没有健康保险，会发生什么？奥巴马试图通过医保法案解决这个问题，但特朗普和共和党一直在争取废除这项法案。无论在什么领域，游戏规则瞬息万变。所有这一切都有商业意义，尤其是在美国人的生活中。美国陷入了所谓的“鸦片危机”，成千上万人服用安眠药、抗抑郁药甚至海洛因，只为逃避现实。
文章称，除了经济窘迫，一个经常被媒体关注并成为饭后谈资的话题也加剧了美国人的焦虑。特朗普的保护主义政策让美国劳动者空欢喜一场，他们本以为转移到中国的就业岗位可以回到美国，但事实并非如此。尽管特朗普发动了贸易战，对中国商品加征关税，但就业岗位也不会因此从中国回到美国。
文章指出，特朗普宣扬的孤立主义让美国农民满怀欣喜。文化水平较低的他们相信撕毁无论与朋友还是敌人的贸易协定，是总统让美国重新伟大的标志。然而，对邻国（加拿大和墨西哥）和盟友（欧盟、日本、韩国和澳大利亚等）宣战只能为美国的传统“敌人”打开大门。这不是左派和右派的问题，就连许多共和党议员都无法理解特朗普的逻辑，也不支持其观点。
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