杜特尔特再表“退意”:反腐反毒没成功 准备卸任

日前，菲律宾总统杜特尔特在其任期问题上，再次表达了 “ 退意 ” 。据路透社 16 日报道，杜特尔特在出席活动时表示，他已经做好 “ 卸任准备 ” ，同时对没能成功治理非法毒品及腐败问题表示失望。

报道称，当地时间周二（ 14 日），杜特尔特在出席活动时表示，他已经做好了离开的准备。但他同时强调现阶段不会卸任，因为根据菲律宾《宪法》，如果他在任职期满之前卸任，那就由副总统莱妮 · 罗布雷多接任总统一职，而他认为罗布雷多目前还不能胜任总统职务。

16 日，杜特尔特发言人哈里 · 罗克也证实总统有意卸任。罗克表示，如果有合格的继任者，总统是真心想要下台，而前总统费迪南德 · 马科斯的儿子小马科斯就是他中意的人选之一。





这不是杜特尔特近来首次表态称可能提前卸任。路透社早在今年 2 月底就有报道称，杜特尔特在此前的一次演讲中表示希望能提早卸任。他当时说， “ 我将在 2020 年卸任，不会等到 2022 年。我老了，不再有雄心壮志，我真的很想休息。 ”

菲总统发言人罗克在总统府简报会上后来也证实说，杜特尔特已经说过，如果可能的话，他希望提前下台，并且在 2022 年后，一分钟都不会多留。

事实上， 2016 年 12 月，当选菲总统仅半年之后，杜特尔特便就其总统任期发表了看法。他当时表示，可能不会干满任期，并认为人生的最后阶段不再需要 “ 总统虚名 ” 。他还说，在 “ 人生最后阶段 ” 才发现他这个年龄已不需要 “ 总统之位 ” ，但表示自己有份工作，在做对的事情，因此很开心。

杜特尔特现年

73

岁，他于

2016

年

6

月

30

日宣誓就职，成为菲律宾共和国第

16

任总统，任期

6

年。在就任总统之前，他曾在菲南部棉兰老岛最大城市达沃任市长达

25

年。

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