杜特尔特再表“退意”:反腐反毒没成功 准备卸任

日前，菲律宾总统杜特尔特在其任期问题上，再次表达了“退意”。据路透社16日报道，杜特尔特在出席活动时表示，他已经做好“卸任准备”，同时对没能成功治理非法毒品及腐败问题表示失望。
报道称，当地时间周二（14日），杜特尔特在出席活动时表示，他已经做好了离开的准备。但他同时强调现阶段不会卸任，因为根据菲律宾《宪法》，如果他在任职期满之前卸任，那就由副总统莱妮·罗布雷多接任总统一职，而他认为罗布雷多目前还不能胜任总统职务。
16日，杜特尔特发言人哈里·罗克也证实总统有意卸任。罗克表示，如果有合格的继任者，总统是真心想要下台，而前总统费迪南德·马科斯的儿子小马科斯就是他中意的人选之一。
这不是杜特尔特近来首次表态称可能提前卸任。路透社早在今年2月底就有报道称，杜特尔特在此前的一次演讲中表示希望能提早卸任。他当时说，“我将在2020年卸任，不会等到2022年。我老了，不再有雄心壮志，我真的很想休息。”
菲总统发言人罗克在总统府简报会上后来也证实说，杜特尔特已经说过，如果可能的话，他希望提前下台，并且在2022年后，一分钟都不会多留。
事实上，2016年12月，当选菲总统仅半年之后，杜特尔特便就其总统任期发表了看法。他当时表示，可能不会干满任期，并认为人生的最后阶段不再需要“总统虚名”。他还说，在“人生最后阶段”才发现他这个年龄已不需要“总统之位”，但表示自己有份工作，在做对的事情，因此很开心。
杜特尔特现年73岁，他于2016年6月30日宣誓就职，成为菲律宾共和国第16任总统，任期6年。在就任总统之前，他曾在菲南部棉兰老岛最大城市达沃任市长达25年。
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