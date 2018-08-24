在打击假新闻的斗争中，脸书网站偷偷评估用户的可信度引争议

在打击假新闻的斗争中，脸书网站偷偷评估用户的可信度作为最不受信任的科技公司之一，脸书网站已经开始对其用户的 “ 可信度 ” 进行评估。





这个社交媒体巨头并没有告诉用户他们的得分是多少。这是脸书网站在今年开始采取的行动，是其打击假新闻和错误信息的努力的一部分。





脸书网站高管特莎 · 莱昂斯向《华盛顿邮报》表示，脸书网站用这个办法来帮助公司确定对举报所应采取的态度。





2016 年，脸书网站因未能阻止假新闻和错误信息传播而受到批评。在此之后，该网站推出一些举报工具，使人们能够迅速将一条帖子标记为 “ 假新闻 ” 。有争议的报告可能会送交第三方组织以核查事实。不过脸书网站发现，很多人将帖子错误地标记为 “ 假新闻 ” 。





莱昂斯说： “ 如果人们只举报（真正的）假新闻，那么这个任务就会非常轻松。但人们经常举报那些他们不认同的东西。 ” 她没有透露脸书网站给用户可信度打分背后的方法 —— 用户的得分是 0 到 1 之间的数字。





但她表示，若被举报用户所发新闻经多次查证后被证明是正确的，那么该用户将获得较高的评分，而连续恶意举报的人得分会较低。





这样的评分使得脸书网站可以优先核查被多个可信度较高的用户标记为假新闻的帖子。





批评人士说，这些评分是不公平的，因为它们不给用户任何机会来发现自己是否被视为具有可信度，也没有机会去质疑脸书网站给他们打出的分数。





他们说，在剑桥分析公司曝出数据丑闻导致脸书网站失去许多人的信任后，该网站不适合再来评判用户的可信度。





商业内幕网站旗下研究机构在 2018 年进行的 “ 数字信任 ” 调查发现， 81% 的受访者 “ 对脸书网站保护他们的数据和个人隐私没有太大信心或完全没信心 ” 。美猴调查公司和 “ 再编码 ” 新闻网站的另一项调查显示，在美国成年人当中，脸书网站是最不受信任的大型科技公司。





国际隐私组织的律师艾莉德 · 卡兰德向英国广播公司新闻频道表示： “ 这是脸书网站滥用用户数据的又一个例子，人们不希望自己的数据被如此使用，这进一步减少了人们对脸书网站的信任。脸书网站必须吸取一些惨痛的教训，在如何利用用户数据方面做到透明和负责任。 ”





软件工程师布里安娜 · 吴在推特网站上发文说： “ 让脸书网站对人们的可信度进行评估就像是让哈维 · 温斯坦来负责运作反对性暴力的运动。 ”





脸书网站称，对这个问题的报道给人留下一种错误的印象，即它在给用户的 “ 信誉 ” 打分。





该网站的一名女发言人说： “ 认为我们要给脸书网站用户的 ‘ 信誉 ’ 打分这种想法是完全错误的。实际上我们正在做的是制定一套程序，以防止人们不分青红皂白地把新闻标记为假新闻并试图玩弄这个系统。我们这样做是为了确保能尽可能有效地去打击虚假信息。 ”





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