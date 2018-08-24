美国司法部长罕见反击特朗普：不会向政治压力低头

台媒称，美国司法部长塞申斯面对来自总统特朗普的日增压力，8月23日罕见发动反击，宣示司法部不会向政治压力低头。
据台湾“中央社”8月23日综合报道，塞申斯发布简短声明说：“我担任司法部长时，司法部的作为不会受到政治考虑的不当影响。我要求的是最高标准，若有未达标准的情况，我会采取行动。”
报道称，司法部检察官刚将特朗普竞选总统时的总干事马纳福特定罪，并与特朗普私人律师科恩达成认罪协议，内容暗示特朗普涉案。这两个备受瞩目的案子让特朗普赢得2016年11月总统大选前的作为再度受到质疑。
特朗普在媒体的专访中谴责这两个案子，并批评塞申斯领导司法部无方。他说：“我派去的司法部长从未掌控司法部。塞申斯从没掌控司法部，这是令人难以置信的事。”
报道称，特别检察官米勒正调查特朗普竞选团队被控私通俄罗斯一案，以及特朗普涉嫌妨碍司法公正的问题，白宫遭受的压力日增。特朗普对于他钦点出掌司法部的塞申斯非常不满，时常加以抨击，施压要求塞申斯设法终结相关调查。
塞申斯的声明未提及马纳福特和科恩的案子，但他展现大胆对抗态度表示：“美国执法部门拥有有才干和认真的调查人员与检察官。我以和他们共事为荣，也以我们推行法治的成果为荣。”
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