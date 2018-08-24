    • 2018年8月24日

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    美国司法部长罕见反击特朗普：不会向政治压力低头

    星期五, 八月 24, 2018

    台媒称，美国司法部长塞申斯面对来自总统特朗普的日增压力，823日罕见发动反击，宣示司法部不会向政治压力低头。

    据台湾中央社”823日综合报道，塞申斯发布简短声明说：我担任司法部长时，司法部的作为不会受到政治考虑的不当影响。我要求的是最高标准，若有未达标准的情况，我会采取行动。

    报道称，司法部检察官刚将特朗普竞选总统时的总干事马纳福特定罪，并与特朗普私人律师科恩达成认罪协议，内容暗示特朗普涉案。这两个备受瞩目的案子让特朗普赢得201611月总统大选前的作为再度受到质疑。

    特朗普在媒体的专访中谴责这两个案子，并批评塞申斯领导司法部无方。他说：我派去的司法部长从未掌控司法部。塞申斯从没掌控司法部，这是令人难以置信的事。

    报道称，特别检察官米勒正调查特朗普竞选团队被控私通俄罗斯一案，以及特朗普涉嫌妨碍司法公正的问题，白宫遭受的压力日增。特朗普对于他钦点出掌司法部的塞申斯非常不满，时常加以抨击，施压要求塞申斯设法终结相关调查。

    塞申斯的声明未提及马纳福特和科恩的案子，但他展现大胆对抗态度表示：美国执法部门拥有有才干和认真的调查人员与检察官。我以和他们共事为荣，也以我们推行法治的成果为荣。

    路透社报道称，与特朗普和塞申斯都很接近的共和党联邦参议员格雷厄姆表示，他相信特朗普会任命新的司法部长，但应该会等到11月国会中期选举之后才采取行动。

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