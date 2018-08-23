华为回应澳大利亚5G市场被禁：将采取法律措施维护合法权益

8月23日上午，华为澳大利亚分公司通过官方Twitter帐号发表声明称：“我们从政府方面获悉，华为和中兴通讯已被禁止向澳大利亚提供5G技术。这是一个令消费者极为失望的结果。华为在5G领域处于世界领先地位，在澳大利亚安全提供无线技术接近15年。”
随后，《每日经济新闻》记者拿到了华为公司就此事发布的严正声明，华为称，澳大利亚政府发布的5G安全指导书，以安全为借口是出于政治因素的考虑，而忽视了澳大利亚人民的利益，使澳大利亚的企业和消费者承受缓慢而昂贵的网络连接，政府的错误决定却由企业和消费者来承担。
对于澳大利亚声称其构成安全风险的说法，华为表示，“华为从未收到任何政府要求华为配合政府情报工作的要求。中国也没有任何一部法律规定中国企业必须配合国家的情报工作。对中国相关法律的错误和片面的理解，不应该成为政府担忧华为的依据。”
华为还表示，5G架构跟4G没有本质区别，其核心网和接入网是分离的，5G技术在安全和隐私保护上相比3G和4G有更完善的保障机制。
值得注意的是，华为澳大利亚分部董事长约翰•洛德(John Lord)今年6月表示，“目前我们大部分业务是4G，我们满足着澳全国逾55%的4G需求。”
此外，华为认为，澳大利亚政府的行为严重违背了自由贸易的公平竞争和非歧视原则。华为从未收到过任何有关公司治理、安全以及在澳大利亚业务运营安全性的指控，华为将就此与澳大利亚政府进行沟通。同时，将依据澳大利亚国内法以及国际条约的相关规定，采取一切可能的法律措施，维护合法权益。
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