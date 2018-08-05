澳官方宣布禁止华为中兴参与5G计划

澳大利亚8月23日宣布，考虑国家安全问题，将禁止中国华为与中兴通讯，参与澳大利亚5G网络建设。
综合媒体8月23日报道称。澳大利亚政府在声明中表示，那些可能受制于外国政府法外指令的供应商，将使澳大利亚网络受到未经授权的访问或干预。
尽管声明没有指明是哪家中国公司，但路透社引述一名政府官员称，这项命令针对的是华为，旨在阻止其参与5G网络。 也有报道指，这项指令也指向中国另一电信供应商——中兴通讯。 因此，在禁令下，华为及中兴将不能向澳大利亚5G宽带网络计划，供应所需设备。
对此，华为澳大利亚分公司随即发表声明称，这是让消费者极为失望的结果。
华为澳大利亚分部董事长洛德（John Lord）曾指出，若华为不获准参与5G发展计划，当地消费者势要付出更高价钱才能使用5G，这将是所有消费者的损失。
其实，早在2018年6月就有媒体报道，澳大利亚政府因质疑华为背后由中国政府控制，担心华为力推的5G技术一旦打入澳大利亚，会威胁国家安全，因此计划禁止华为参与5G的竞标。 而在更早前，2018年2月，澳大利亚国防部发言人称，以前采购过中兴和华为的产品，但现在决定将用其他生产商的产品取代它们。
此举是继美国之后，澳大利亚也加入到“封杀中国手机”的队伍之中。
中国目前在科技应用领域的发展已是快马加鞭，这一点在美国看来是威胁。但澳大利亚与中国并不存在这一领域的竞争，所以它的立场都是追随美国。
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