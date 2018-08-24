中国参加俄“最大规模”军演释放重要信号

英国《独立报》网站 8 月 21 日刊文称，随着战备演习让成千上万的部队官兵保持高度警惕，俄罗斯本周开始为冷战高潮阶段结束后 “ 最大规模的军事演习 ” 做准备。





文章称， “ 东方 -2018” 演习将于 8 月底在俄罗斯东部边疆举行。此次演习引人关注之处不只在于它的规模，中国军队首次加入演习。





文章称，中国政府相关部门已经确认，中方参演兵力约 3200 人，各型武器装备 900 多台，固定翼飞机和直升机 30 架。蒙古国军队也将派出一支人数较少的部队参加演习。俄罗斯将派出规模更大的部队 —— 尽管尚不确定具体人数，他们来自两个军区、伞兵部队、海军和其他部队。此次演习规模有望创造新的纪录，这将意味着它将超过 2014 年的一场类似军演，而那次演习有超过 10 万名军人、 1500 辆坦克、 120 架飞机和 70 艘舰船参加。





布拉格国际关系研究所高级客座研究员马克 · 加莱奥蒂说，规模扩大的趋势表明，俄军已经 “ 站稳脚跟 ” ， “ 在更大范围行动 ” 。





文章称，俄罗斯及其合作伙伴一直对 “ 东方 -2018” 演习的细节守口如瓶，包括假想攻击的性质和外部敌人的身份。加莱奥蒂说，此次演习模拟应对的情况除传统军事威胁外，很可能包括叛乱和其他非传统威胁。





卡内基莫斯科中心亚太项目主任亚历山大 · 加布耶夫说，乌克兰、唐纳德 · 特朗普总统、制裁、贸易战 …… 这些因素极不寻常地组合在一起，必然将俄罗斯和中国推得更近。





加布耶夫说： “ 与中国建立良好关系如今成为头等大事。还有谁能够承诺向那些被美国制裁的银行提供数十亿美元呢？中国已经向俄罗斯外贸银行慷慨解囊了。 ”





文章称，与此同时，对于谁是 “ 东方 -2018” 演习的假想目标，俄罗斯的资深议员们毫不掩饰他们的看法。俄罗斯议会上院国防和安全委员会委员弗朗茨 · 克林采维奇对红星电视台说，联合演习是在向美国发信号。





另有美国媒体 8 月 21 日刊文称，中国将首次派出数千人部队，携带大量武器装备前往俄罗斯参加苏联解体后规模最大的军事演习。有分析认为，中俄面对美国更紧密抱团，双方合作进入新阶段，军演能向美国释放强硬信号。





文章称，中国陆军过去也曾携带武器装备前往俄罗斯参加军演，但规模，包括参加人数和武器装备，以及战机的数量都远不如这一次。由于俄罗斯与中国拥有漫长陆地边界，从苏联时代起，与海军和空军不同，苏联和俄罗斯陆军一直把中国视为主要对手。因此，这次两国陆军参加如此大规模军演显示双方合作的新动向。





俄新社说，中俄两国越来越紧密抱团抵抗美国压力。报道说，两国关系与合作可能正在进入新阶段。两国举行海军演习时，双方乘员都混编在一起，说明两国军方的互动越来越深。

俄罗斯媒体说，两国都认为双方边界以外的地区不稳定，面临威胁，两国都试图向外展示在军事等领域的合作越来越深。





军事分析人士穆拉霍夫斯基说，通常中俄军演的政治意义远大于军事意义。主要的目的是展示两国合作，同时对外释放政治信号。





穆拉霍夫斯基说：

“

我认为，军演具有非常重要的象征意义。它所传出的信息是，两国的战略伙伴合作和日益密切的双边关系，正一步一步逐渐从政治等其他领域扩展到军事方面。

”

Twitter

sgnypost





