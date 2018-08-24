美智库称朝筹备国庆大阅兵 规模或超建军节阅兵

外媒称，美国一家智库根据卫星图像推断说，朝鲜似乎正筹划在下个月国庆节时举行大型阅兵式。





据合众国际社 8 月 22 日报道，北纬 38 度网 8 月 22 日发布对卫星图像的分析称，朝鲜自 7 月以来一直在筹备阅兵，就其筹备情况看，估计这会是规模最大的一次阅兵。





报道称，北纬 38 度网密切关注朝鲜事务。它发现， 8 月 12 日的卫星图像上有大约 500 辆运兵卡车停在平壤一个阅兵训练场外，并有军人排列成阅兵队形。





“ 朝鲜即将到来的国庆阅兵（据称将于 9 月 9 日举行）大概会与今年 2 月朝鲜人民军建军 70 周年阅兵的规模至少相当，可能会超过。 ” 北纬 38 度网表示。





它还发现，军人营房比筹备朝鲜人民军建军 70 周年阅兵时的营房要大。图片显示，营房前面还停放着坦克和大炮。





另据美联社 8 月 23 日报道，朝鲜在 70 周年国庆前加快了在全国范围内开展大规模建设活动的步伐，朝鲜最高领导人金正恩称这是一场具有象征意义的战斗，针对的是任何反对朝鲜的人。

报道称， 9 月 9 日的国庆节将是金正恩 2011 年上台以来最重大的活动。除了平壤的多场大规模集会和标志性的大型运动会外，金正恩还派遣士兵和普通公民修建建筑物并修缮道路。





报道还称，建设热潮旨在改善人民的生活水平，这符合金正恩最初的承诺之一，即他将促进经济发展，让朝鲜人民不再需要

“

勒紧裤腰带

”

。这也是朝鲜在面对美国对其核武器的制裁时展示出来的实力。

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