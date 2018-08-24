美智库称朝筹备国庆大阅兵 规模或超建军节阅兵

外媒称，美国一家智库根据卫星图像推断说，朝鲜似乎正筹划在下个月国庆节时举行大型阅兵式。
据合众国际社8月22日报道，北纬38度网8月22日发布对卫星图像的分析称，朝鲜自7月以来一直在筹备阅兵，就其筹备情况看，估计这会是规模最大的一次阅兵。
报道称，北纬38度网密切关注朝鲜事务。它发现，8月12日的卫星图像上有大约500辆运兵卡车停在平壤一个阅兵训练场外，并有军人排列成阅兵队形。
“朝鲜即将到来的国庆阅兵（据称将于9月9日举行）大概会与今年2月朝鲜人民军建军70周年阅兵的规模至少相当，可能会超过。”北纬38度网表示。
它还发现，军人营房比筹备朝鲜人民军建军70周年阅兵时的营房要大。图片显示，营房前面还停放着坦克和大炮。
另据美联社8月23日报道，朝鲜在70周年国庆前加快了在全国范围内开展大规模建设活动的步伐，朝鲜最高领导人金正恩称这是一场具有象征意义的战斗，针对的是任何反对朝鲜的人。
报道称，9月9日的国庆节将是金正恩2011年上台以来最重大的活动。除了平壤的多场大规模集会和标志性的大型运动会外，金正恩还派遣士兵和普通公民修建建筑物并修缮道路。
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