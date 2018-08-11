爱沙尼亚总理称导弹误射很可悲 俄外交部：早就说北约没用

俄新社8月8日报道称，爱沙尼亚空军参谋长里沃·瓦尔格在塔林召开的紧急新闻发布会上称，基本找到了西班牙战机误射导弹的坠落地点。
他表示，有95%的概率将很快找到失踪的导弹。瓦尔格说：“掌握了空中走廊和在森林发生爆炸的区域。爆炸区域不大，没有发生大型爆炸。我本人看到的只有照片，没有到过现场。导弹的坠落地点可能在安德拉自然保护区的无人区。”
报道称，7日西班牙空军一架EF-2000“台风”战机在飞过爱沙尼亚南部时误射了一枚AIM-120空对空导弹。爱沙尼亚空军、西班牙航空安全局和北约总部正在调查此事。
报道称，爱沙尼亚总理于里·拉塔斯在脸书网站上写道，在国家领空发生导弹误射事件是可悲的。
拉塔斯指出，“昨天发生了令人不快的事件，感谢上帝，没有造成人员伤亡，但这仍旧非常可悲”。
他还说，北约空域保护问题代表团和爱沙尼亚国防部正在联合调查此事。另据报道，俄外交部就导弹误射事件在推特上称北约是没用的组织。俄外交部写道：“我们早就说过，北约军事集团——没用。”
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