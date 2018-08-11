爱沙尼亚总理称导弹误射很可悲 俄外交部：早就说北约没用

俄新社 8 月 8 日报道称，爱沙尼亚空军参谋长里沃 · 瓦尔格在塔林召开的紧急新闻发布会上称，基本找到了西班牙战机误射导弹的坠落地点。

他表示，有 95% 的概率将很快找到失踪的导弹。瓦尔格说： “ 掌握了空中走廊和在森林发生爆炸的区域。爆炸区域不大，没有发生大型爆炸。我本人看到的只有照片，没有到过现场。导弹的坠落地点可能在安德拉自然保护区的无人区。 ”

报道称， 7 日西班牙空军一架 EF-2000“ 台风 ” 战机在飞过爱沙尼亚南部时误射了一枚 AIM-120 空对空导弹。爱沙尼亚空军、西班牙航空安全局和北约总部正在调查此事。





报道称，爱沙尼亚总理于里 · 拉塔斯在脸书网站上写道，在国家领空发生导弹误射事件是可悲的。





拉塔斯指出， “ 昨天发生了令人不快的事件，感谢上帝，没有造成人员伤亡，但这仍旧非常可悲 ” 。

他还说，北约空域保护问题代表团和爱沙尼亚国防部正在联合调查此事。

另据报道，俄外交部就导弹误射事件在推特上称北约是没用的组织。俄外交部写道：

“

我们早就说过，北约军事集团

——

没用。

”

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