台湾男子用比特币网购大麻种子无土栽培 贩毒落网

台湾林姓男子 2016 年以价值 1 万元（新台币，下同）的比特币购买大麻种子后，在自家住处以无土栽培方式种植大麻 106 株，烘干制毒 2 公斤，以 84 万元卖给张某；之后，林某又用比特币多次购买大麻种子种植，直至今年 3 月被警方查获。台中地检署 3 日以涉嫌违反毒品危害防制条例罪将林某起诉。





起诉书指出， 37 岁林某 2016 年 11 月 25 日从网站以价值新台币 1 万元左右的比特币购买大麻种子 50 余颗，由不详卖家以邮包夹带大麻种子方式寄到林某位于台中市北区的住处。

林某又购入工具设备，并从网络学习栽种大麻知识， 2017 年 7 月间在住处种植大麻。

他将大麻种子以无土栽培方式种植，使其发芽后，移植到水循环系统的蓝色塑料瓶，再定期浇水及添加营养液，并架设灯具，照射大麻生长开花。

至 2017 年 10 月初，林某共计收获 106 株大麻，制造毒品 2 公斤，再于 11 月 15 日以每公斤 42 万元、共计 84 万元价格卖给张某。

林某又于 2017 年 11 月 16 日以及今年 1 月 25 日再用比特币购买大麻种子，除在住处种植大麻外，还将部分大麻种子以新台币 12000 元价格卖给张某。

至今年

3

月

13

日，检察官指挥台中市警五分局警察前往林某住处，查扣毒品。

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