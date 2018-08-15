美国防授权法多项条款瞄准中国

境外媒体称，美国总统特朗普8月13日在纽约州德拉姆堡举行的仪式上签署了国防支出总额高达7160亿美元的2019财年国防授权法案。
美将大举强化战备
据美国国防部新闻网站8月13日报道，这项法案授权将军人工资提高2.6%，并将现役军人人数增加1.56万人。特朗普对陆军第十山地师的军人及其家属说：“有了这一新授权，我们将让上万名新兵加入现役、预备役和国民警卫队，包括4000名新的现役军人，这将使我们军队的规模和实力大增。我们将以有史以来最先进和最具杀伤力的技术取代老化的坦克、老化的飞机和舰船。希望我们强大到永远不需要使用这些技术，一旦我们使用了，没有人会幸存。”
该法案规定，在从2018年10月1日开始的2019财年，陆军的现役兵力为48.75万人，海军的兵力为33.54万人，海军陆战队为18.61万人，空军为32.91万人。
在采购方面，该法案为77架F-35联合攻击战斗机提供76亿美元的资金。它还为F-35战斗机的备件、改装和仓库维修能力提供资金。该预算还全额拨款研制B-21轰炸机。
该法案授权为建造军舰拨款241亿美元，以全额资助13艘新的作战舰艇，并加快对几艘未来舰艇的拨款。这包括3艘“阿利·伯克”级驱逐舰和2艘“弗吉尼亚”级潜艇。此外，还为3艘濒海战斗舰提供16亿美元的预算。
该法案还授权采购24架F/A-18“超级大黄蜂”舰载战斗机、10架P-8A“海神”巡逻机、2架KC-130J“大力神”运输机、25架AH-1Z“蝮蛇”直升机、7架MV-22/CMV-22B“鱼鹰”运输机和3架MQ-4“人鱼海神”无人机。
阿富汗安全部队基金的预算为52亿美元，另有8.5亿美元用于训练和装备伊拉克安全部队以打击伊拉克的“伊斯兰国”组织和叙利亚恐怖分子。
报道称，该预算致力于加快有关超空间技术和防御超空间导弹的研究。它还为人工智能能力的发展提供资金。特朗普说：“为维持美国的军事优势，我们必须始终处于前沿。这就是我们自豪地重申美国在太空的领导地位的原因。”
另据德新社8月13日报道，特朗普13日签署了价值7160亿美元、旨在推进美军现代化并加强战备能力的国防开支法案。
在位于纽约市西北方约400公里的德拉姆堡美军基地，特朗普在数千名军人面前签署了2019财年国防授权法案。
特朗普说，这项法案“是现代历史上对我军以及我军战士的最重要的一笔投资”，它将用于替换老化的坦克、飞机和船只，新装备将拥有“最先进和最具杀伤力的技术”。
白宫在一项声明中说，这项法案授权采购77架全新F-35战斗机、一艘新航母和其他军舰，对美军“核三角”进行现代化。它还将为军人加薪2.6%，这将是9年来最大的加薪幅度。
此外据俄罗斯《消息报》网站8月14日报道，美国2019财年国防授权法案写道，美国打算增加在黑海与乌克兰和格鲁吉亚一道进行军演的频率。
报道称，根据特朗普13日批准的这项法案，美国相关措施的主要目的是对抗俄罗斯在该地区的影响力。
多项条款瞄准中国
据法新社8月13日报道，特朗普13日签署了一项总额达7000多亿美元的防务支出法案，同时声称新成立的“太空军”将使美国在应对中国和其他地方的对手时取得优势。
报道称，特朗普在德拉姆堡对军人们说：“我们的竞争对手已经开始将太空武器化。”他提醒警惕来自中国和其他地方的威胁。他说：“让美国进入太空还不够，我们必须让美国在太空取得优势地位。”
特朗普说：“关于他们在干些什么，关于他们有多么先进，我看到了你们肯定不想看到的东西。他们想干扰信号发射，那会危及我们的战场作战行动。我们很快会赶上他们，我们会在很短时间内远远超过他们，你们会目不暇接。”
报道表示，他特别提到，中国有一个“新”军事部门主管太空作战行动。
另据英国广播公司8月14日报道，美国国防授权法案要求美国国防部加强与台湾的防务关系，支持台湾发展现代化的防卫军力，并帮助提升台湾的防务能力。
法案建议美军应适度参加台湾军事演习，例如每年例行的汉光演习，并且在提升台湾防务能力的基础上提供军售。
报道称，特朗普今年3月亲自签署所谓的《台湾旅行法》。国防授权法案要求根据《台湾旅行法》，促进美国和台当局高层防务官员及一般官员的交流。
中方提出严正交涉
据香港《南华早报》网站8月14日报道，美国总统特朗普签署法案，加强对台军事支持和对中国企业的审查工作。中国随后谴责美方举措，认为此举将损害中美关系。
中国外交部在官方网站发布声明称，中方对特朗普签署该法案表示“强烈不满”。声明称，美国应当“摒弃冷战思维和零和博弈理念，正确客观看待中国和中美关系”。
声明敦促美国不要实施“有关涉华消极条款，以免给中美关系和两国重要领域合作造成损害”。
报道称，中方声明针对的是美国最新推出的国防授权法案。该法案声称“与中国的长期战略竞争”是“美国的头等大事”。
另据台湾“中央社”8月14日报道，美国总统特朗普13日签署2019财年国防授权法案，内容包含加强台湾军事防御等。中国国防部14日下午回应称，这一法案“渲染中美对抗，干涉中国内政”，已提出严正交涉。
国防部发言人吴谦说，该法案涉华内容充斥冷战思维，违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，破坏中美两国两军关系发展氛围，损害中美互信与合作，中国军队对此坚决反对，并已向美方提出严正交涉。
他表示，“台湾是中国的一部分。台湾问题事关中国主权和领土完整，是中美关系中最重要、最敏感的核心问题”，中方“坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系，这一立场坚定明确”，“绝不允许任何人、在任何时候、以任何形式把台湾从中国分裂出去”。
国台办14日下午则以发言人马晓光名义发布新闻稿，强调台湾问题事关中国主权和领土完整，坚决反对美方与台湾地区进行任何形式的官方往来和军事联系，坚决反对美对台售武。新闻稿对台则重申，“挟洋自重必将损害台湾民众的利益”。
此外据路透社8月14日报道，中国商务部14日表示，将全面评估美国新的国防法案，并呼吁公平对待中国投资者。
报道称，特朗普13日签署国防授权法案，加强了美国外国投资委员会的作用。该委员会负责审查外国投资，以衡量是否威胁国家安全。这一举措被认为是针对中国。
中国商务部在一份简短声明中说，将“对法案内容进行全面评估”，并将密切跟踪法案实施过程中对中国企业产生的影响。
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