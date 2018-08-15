    • 2018年8月15日

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    美国防授权法多项条款瞄准中国

    星期三, 八月 15, 2018 ,

    境外媒体称，美国总统特朗普813日在纽约州德拉姆堡举行的仪式上签署了国防支出总额高达7160亿美元的2019财年国防授权法案。

    美将大举强化战备

    据美国国防部新闻网站813日报道，这项法案授权将军人工资提高2.6%，并将现役军人人数增加1.56万人。特朗普对陆军第十山地师的军人及其家属说：有了这一新授权，我们将让上万名新兵加入现役、预备役和国民警卫队，包括4000名新的现役军人，这将使我们军队的规模和实力大增。我们将以有史以来最先进和最具杀伤力的技术取代老化的坦克、老化的飞机和舰船。希望我们强大到永远不需要使用这些技术，一旦我们使用了，没有人会幸存。
    该法案规定，在从2018101日开始的2019财年，陆军的现役兵力为48.75万人，海军的兵力为33.54万人，海军陆战队为18.61万人，空军为32.91万人。

    在采购方面，该法案为77F-35联合攻击战斗机提供76亿美元的资金。它还为F-35战斗机的备件、改装和仓库维修能力提供资金。该预算还全额拨款研制B-21轰炸机。

    该法案授权为建造军舰拨款241亿美元，以全额资助13艘新的作战舰艇，并加快对几艘未来舰艇的拨款。这包括3阿利·伯克级驱逐舰和2弗吉尼亚级潜艇。此外，还为3艘濒海战斗舰提供16亿美元的预算。

    该法案还授权采购24F/A-18“超级大黄蜂舰载战斗机、10P-8A“海神巡逻机、2KC-130J“大力神运输机、25AH-1Z“蝮蛇直升机、7MV-22/CMV-22B“鱼鹰运输机和3MQ-4“人鱼海神无人机。

    阿富汗安全部队基金的预算为52亿美元，另有8.5亿美元用于训练和装备伊拉克安全部队以打击伊拉克的伊斯兰国组织和叙利亚恐怖分子。

    报道称，该预算致力于加快有关超空间技术和防御超空间导弹的研究。它还为人工智能能力的发展提供资金。特朗普说：为维持美国的军事优势，我们必须始终处于前沿。这就是我们自豪地重申美国在太空的领导地位的原因。

    另据德新社813日报道，特朗普13日签署了价值7160亿美元、旨在推进美军现代化并加强战备能力的国防开支法案。

    在位于纽约市西北方约400公里的德拉姆堡美军基地，特朗普在数千名军人面前签署了2019财年国防授权法案。

    特朗普说，这项法案是现代历史上对我军以及我军战士的最重要的一笔投资，它将用于替换老化的坦克、飞机和船只，新装备将拥有最先进和最具杀伤力的技术

    白宫在一项声明中说，这项法案授权采购77架全新F-35战斗机、一艘新航母和其他军舰，对美军核三角进行现代化。它还将为军人加薪2.6%，这将是9年来最大的加薪幅度。

    此外据俄罗斯《消息报》网站814日报道，美国2019财年国防授权法案写道，美国打算增加在黑海与乌克兰和格鲁吉亚一道进行军演的频率。

    报道称，根据特朗普13日批准的这项法案，美国相关措施的主要目的是对抗俄罗斯在该地区的影响力。

    多项条款瞄准中国

    据法新社813日报道，特朗普13日签署了一项总额达7000多亿美元的防务支出法案，同时声称新成立的太空军将使美国在应对中国和其他地方的对手时取得优势。

    报道称，特朗普在德拉姆堡对军人们说：我们的竞争对手已经开始将太空武器化。他提醒警惕来自中国和其他地方的威胁。他说：让美国进入太空还不够，我们必须让美国在太空取得优势地位。

    特朗普说：关于他们在干些什么，关于他们有多么先进，我看到了你们肯定不想看到的东西。他们想干扰信号发射，那会危及我们的战场作战行动。我们很快会赶上他们，我们会在很短时间内远远超过他们，你们会目不暇接。

    报道表示，他特别提到，中国有一个军事部门主管太空作战行动。

    另据英国广播公司814日报道，美国国防授权法案要求美国国防部加强与台湾的防务关系，支持台湾发展现代化的防卫军力，并帮助提升台湾的防务能力。

    法案建议美军应适度参加台湾军事演习，例如每年例行的汉光演习，并且在提升台湾防务能力的基础上提供军售。

    报道称，特朗普今年3月亲自签署所谓的《台湾旅行法》。国防授权法案要求根据《台湾旅行法》，促进美国和台当局高层防务官员及一般官员的交流。

    中方提出严正交涉

    据香港《南华早报》网站814日报道，美国总统特朗普签署法案，加强对台军事支持和对中国企业的审查工作。中国随后谴责美方举措，认为此举将损害中美关系。

    中国外交部在官方网站发布声明称，中方对特朗普签署该法案表示强烈不满。声明称，美国应当摒弃冷战思维和零和博弈理念，正确客观看待中国和中美关系

    声明敦促美国不要实施有关涉华消极条款，以免给中美关系和两国重要领域合作造成损害
    报道称，中方声明针对的是美国最新推出的国防授权法案。该法案声称与中国的长期战略竞争美国的头等大事

    另据台湾中央社”814日报道，美国总统特朗普13日签署2019财年国防授权法案，内容包含加强台湾军事防御等。中国国防部14日下午回应称，这一法案渲染中美对抗，干涉中国内政，已提出严正交涉。

    国防部发言人吴谦说，该法案涉华内容充斥冷战思维，违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，破坏中美两国两军关系发展氛围，损害中美互信与合作，中国军队对此坚决反对，并已向美方提出严正交涉。

    他表示，台湾是中国的一部分。台湾问题事关中国主权和领土完整，是中美关系中最重要、最敏感的核心问题，中方坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系，这一立场坚定明确绝不允许任何人、在任何时候、以任何形式把台湾从中国分裂出去

    国台办14日下午则以发言人马晓光名义发布新闻稿，强调台湾问题事关中国主权和领土完整，坚决反对美方与台湾地区进行任何形式的官方往来和军事联系，坚决反对美对台售武。新闻稿对台则重申，挟洋自重必将损害台湾民众的利益

    此外据路透社814日报道，中国商务部14日表示，将全面评估美国新的国防法案，并呼吁公平对待中国投资者。

    报道称，特朗普13日签署国防授权法案，加强了美国外国投资委员会的作用。该委员会负责审查外国投资，以衡量是否威胁国家安全。这一举措被认为是针对中国。

    中国商务部在一份简短声明中说，将对法案内容进行全面评估，并将密切跟踪法案实施过程中对中国企业产生的影响。

    声明还说：中美企业在深化投资合作方面有强烈的意愿，巨大的潜力……美方应客观、公正对待中国投资者，避免国家安全审查成为中美企业开展投资合作的障碍。

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