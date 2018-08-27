澳总理频更换 悉尼杜莎夫人蜡像馆：不想做新的了

24 日，澳大利亚前总理特恩布尔在遭遇执政党自由党 “ 逼宫 ” 后宣布辞职，国库部长莫里森在随后的党内改选中获胜，成为第 30 任澳总理。澳大利亚 10 年换了 6 位领导人，这一更换速度也让悉尼杜莎夫人蜡像馆失去了对澳洲政治的信心。该蜡像馆当天也宣布，前总理特恩布尔蜡像的制作工作已经停止，他们正考虑是否继续制作澳洲总理蜡像。





据《悉尼先驱晨报》报道，悉尼杜莎夫人蜡像馆总经理马克 · 康纳利称： “ 特恩布尔的蜡像原本将成为我们 ‘ 世界领袖会议室 ’ 中的下一个作品，但鉴于澳大利亚当前的情况，我们已建议工作室团队立即停止工作。 ” 据悉，悉尼杜莎夫人蜡像馆原计划在 10 月 24 日，也就是特恩布尔 64 岁生日时揭晓他的蜡像。

“ 由于澳洲总理更换得过于频繁，我们不认为自己能够在一位总理的任期内做出他的蜡像， ” 康纳利表示， “ 我们希望能确保悉尼杜莎夫人蜡像馆的 ‘ 世界领袖会议室 ’ 保持现状，而不是一个满是澳大利亚卸任总理的会议室。因此，我们决定停止制作澳洲总理们的蜡像。 ”

过去 10 年，唯一一位亮相的蜡像是澳洲前总理吉拉德，她的蜡像经过 6 个月的制作，于 2012 年成功亮相。

据悉，自约翰

·

霍华德连任超过

11

年的澳洲总理生涯于

2007

年结束以来，澳大利亚政坛进入内阁频繁更迭时期。在新任总理莫里森之前的几任总理分别为陆克文、吉拉德、阿博特和特恩布尔，没有一人能干满一届完整任期。

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