澳总理频更换 悉尼杜莎夫人蜡像馆：不想做新的了

24日，澳大利亚前总理特恩布尔在遭遇执政党自由党“逼宫”后宣布辞职，国库部长莫里森在随后的党内改选中获胜，成为第30任澳总理。澳大利亚10年换了6位领导人，这一更换速度也让悉尼杜莎夫人蜡像馆失去了对澳洲政治的信心。该蜡像馆当天也宣布，前总理特恩布尔蜡像的制作工作已经停止，他们正考虑是否继续制作澳洲总理蜡像。
据《悉尼先驱晨报》报道，悉尼杜莎夫人蜡像馆总经理马克·康纳利称：“特恩布尔的蜡像原本将成为我们‘世界领袖会议室’中的下一个作品，但鉴于澳大利亚当前的情况，我们已建议工作室团队立即停止工作。”据悉，悉尼杜莎夫人蜡像馆原计划在10月24日，也就是特恩布尔64岁生日时揭晓他的蜡像。
“由于澳洲总理更换得过于频繁，我们不认为自己能够在一位总理的任期内做出他的蜡像，”康纳利表示，“我们希望能确保悉尼杜莎夫人蜡像馆的‘世界领袖会议室’保持现状，而不是一个满是澳大利亚卸任总理的会议室。因此，我们决定停止制作澳洲总理们的蜡像。”
过去10年，唯一一位亮相的蜡像是澳洲前总理吉拉德，她的蜡像经过6个月的制作，于2012年成功亮相。
据悉，自约翰·霍华德连任超过11年的澳洲总理生涯于2007年结束以来，澳大利亚政坛进入内阁频繁更迭时期。在新任总理莫里森之前的几任总理分别为陆克文、吉拉德、阿博特和特恩布尔，没有一人能干满一届完整任期。
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