美国为“太空军”计划立下小目标:建月球永久基地

美国副总统彭斯当地时间 23 日在位于休斯敦的约翰逊航天中心发表演讲，敦促在场航空管制员、工程师和宇航员为特朗普政府的最新计划 “ 再次做出贡献 ” ，目标是于 21 世纪 20 年代早期在月球周围及表面建立美国的永久基地，并最终开展火星之旅。

据美国哥伦比亚广播公司（ CBS ）报道，彭斯在约翰逊航天中心礼堂发表演讲称， “ 在场诸位将引领我们的旅程。我们的视线再次投向近邻月球，这一次，我们将不再满足于仅仅留下足迹。是时候了，美国需要在月球周围及月球表面建立永久基地。 ”

据报道，彭斯身为新组建的国家太空委员会主席，目前正领导美国民用、商用和军用航天项目在统一的国家太空政策下开展多部门协调行动。美国总统特朗普此前于去年 12 月签署 1 号太空政策指令，要求美国宇航局（ NASA ）重新聚焦于载人航天项目，重返月球。

报道称，该机构正在研发新型重型火箭，即 “ 土星 5 号 ” 级航天发射系统，以便将 “ 猎户座 ” 太空舱送往月球及更远。此外，该机构正从多家航空航天承包商处征求关于在月球轨道上建立小型太空站（ “ 深空门 ” ）的设计，旨在为最终登陆月球并进一步向深空进发提供研究基地和奠基石。

彭斯还提到《星际穿越》中的经典台词， “ 我们曾经仰望星空，思考我们在宇宙中的位置，而现在我们只会低着头，担心如何在这片土地上活下去。 ” 他随后说， “ 那不是美国人的思考方式。说实话，那种思考方式甚至曾让人们取消了 ‘ 星座计划 ’ ，美国人本应该在 2020 年之前已经重返月球，并为探索火星及更远做好准备。这一决定是个错误。 ”

据悉， “ 星座计划 ” （ The Constellation program ）由小布什政府提出，要求在 2010 年前完成国际空间站建设，打造新的火箭和宇宙飞船，使宇航员得以在 21 世纪 20 年代早期重返月球并实现在月球表面长期停留。不过奥巴马政府经过全面审视后认定，当时的财政水平无法持续支持这一计划，因此决定取消该计划，并命令美国宇航局聚焦于附近的小行星，并推动在近地轨道上发展商用基础设施。

彭斯称，取消星座计划 “ 是对我们国家及整个世界表明，美国人不再认真对待人类太空探索。 ” 他继续说道， “ 但那些日子已经结束了。美国将会带领人类再次向星际出发。政府已经重新将月球定位国家太空活动的重点，因为我们认识到其中枢地位的重要性。这不是 ‘ 是否 ’ 的问题，而只是时间问题。 ” 彭斯赞扬美国宇航局在国际空间站方面的工作为 “ 极大成功 ” ，但重申特朗普政府决定于 2025 年停止政府资助，以减轻财政压力，并鼓励在近地轨道上进行更多商业活动。





彭斯还说， “ 很遗憾，在超过 7 年的时间里，我们被迫 ‘ 搭便车 ’ 前往太空。很多美国人不知道，我们被迫付钱让俄罗斯搭载美国宇航员前往国际空间站，现在一个座位要花费大约 8200 万美元。那些日子将要结束了。我向你们承诺，美国宇航员将很快可以搭乘从美国土地上发射的美国火箭重返太空。 ”

彭斯再次提到，特朗普政府正推动相关计划以在 2020 年之前建立新军种 “ 太空军 ” ，并称该军种将 “ 专门致力于保障美国在太空的安全 ” 。彭斯声称，中俄都在研发新技术和所谓 “ 武器 ” 来 “ 对抗 ” 美国的太空能力，并称美国政府致力于 “ 在这一关键领域中保持领先对手 ” 。

对于特朗普下令组建太空军，中国国防部此前回应表示，我们注意到有关报道，将密切关注美方有关动向。外空是全人类的共同财产，中方一贯主张和平利用外空，反对外空武器化和外空军备竞赛，更反对对外空使用或威胁使用武力。我们希望各国切实维护外空持久和平与安宁。

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