美媒:“基地”组织又“回来了” 本·拉丹之子加盟

美国福克斯新闻频道网站近日刊载题为《在“伊斯兰国”组织溃败之后，“基地”组织在成立30周年之际卷土重来》的文章称，1988年8月11日，“基地”组织宣告成立。如今30年过去了，专家们警告说，在“伊斯兰国”组织在伊拉克和叙利亚几近溃败之后，“基地”组织却出现了卷土重来的迹象。
文章援引美国战争研究所的情报规划员珍妮弗·卡法雷拉的话说：“‘基地’组织与‘伊斯兰国’组织有着相同的长期目标，但前者正在更加缓慢和谨慎地推进这些目标。”
卡法雷拉说：“‘伊斯兰国’组织的震慑战术使之能够迅速动员起数以万计的外国战斗人员，但未能使之保持战场上的成功或其招兵买马的规模。而‘基地’组织一直在进行长期投资。”
文章称，“伊斯兰国”组织一开始是“基地”组织的一个分支，目的是打击在伊拉克的美军，后来在双方产生裂痕之后，“伊斯兰国”组织在伊拉克和叙利亚境内攻城略地，吞并大量领土，同时发动了可怕的野蛮袭击。但到去年年底，随着以美国为首的联军解放了“伊斯兰国”组织控制的伊拉克和叙利亚城市，该组织支离破碎。
文章称，不过，美国企业研究所“关键威胁项目”的“基地”组织问题首席分析师凯瑟琳·齐默尔曼说，现在就断言“伊斯兰国”组织的灭亡可能还为时过早。她说：“‘伊斯兰国’组织构成的挑战是加强而不是削弱了‘基地’组织。”
齐默尔曼说：“‘伊斯兰国’组织使‘基地’组织显得不那么激进，不那么极端，只是因为后者不会采取像前者那样的野蛮战术，通过制造恐惧来进行胁迫和赢得效忠。不过他们也在寻求同样的目标。”
文章称，今年2月，负责监督对“伊斯兰国”组织和“基地”组织制裁的联合国专家说，西非和南亚的分支机构“仍然构成至少与‘伊斯兰国’组织同样严重的威胁”。
专家们还说，在“伊斯兰国”组织2017年下半年在叙利亚、伊拉克和菲律宾遭受军事损失之际，“基地”组织的全球网络却仍然“非常有弹性”。
文章称，据联合国的这份报告说：“在索马里和也门等一些地区，‘基地’组织分支仍是主要的恐怖威胁，持续不断的袭击和被挫败的行动证明了这一点。”
文章称，外交学会反恐和国土安全问题高级研究员布鲁斯·霍夫曼今年3月在一篇题为《“基地”组织的复兴》的文章中指出，效忠于“基地”组织及其分支的部队现在已经达到数万人。
文章介绍，“基地”组织有5个分支：叙利亚的支持阵线、也门的阿拉伯半岛“基地”组织、南亚印度次大陆的“基地”组织、索马里的青年党和北非的伊斯兰马格里布“基地”组织。“基地”组织还与叙利亚、阿富汗、巴基斯坦和西非的其他组织有联系。
文章称，多年来，“基地”组织向叙利亚派出了一些高级领导人，包括本·拉丹的儿子哈姆扎。据报道，哈姆扎去年夏天就在那里。
文章援引齐默尔曼的话说：“哈姆扎越来越多地在‘基地’组织内发挥领导作用——他的整个一生都在接受这个方面的培养。”
文章称，美国已正式将哈姆扎·本·拉丹列为恐怖分子。
文章称，齐默尔曼去年在美国国会作证时说，美国打击“基地”组织的战略自2001年以来保持相对不变，但该组织却在不断适应。她说：“尽管遭遇种种挫折，‘基地’组织仍在朝着乌萨马·本·拉丹30年前所设想的方向前进：成为一个隐秘的先锋，向当地极端运动提供战略指导和资源，以支持全球革命。”
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