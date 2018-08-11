朝方促美尽早发表终战宣言 美要朝将核武库削减60%至70%

外媒称，尽管经过数月会谈，但华盛顿与平壤在结束朝鲜核威胁问题上进展甚微。





据美国《沃克斯》杂志网站 8 月 8 日报道，此前未经公开的、美国提出的时间表具体内容如下：朝鲜在 6 到 8 个月内交出部分核弹头；美国或第三方 —— 很可能是另一个国家 —— 接管并从朝鲜移出弹头。除了取消制裁或从支持恐怖主义国家名单中删除朝鲜，尚不清楚美国愿意作出哪些让步，如果有的话。





另据两名知情者透露，这就是过去两个月来蓬佩奥多次向朝鲜谈判人员提出的计划。但是，朝鲜谈判人员拒绝接受蓬佩奥的建议。





报道指出，令问题更加复杂的是，朝鲜尚未向美国披露它到底有多少枚核弹。所以，即使朝鲜谈判人员同意美国的时间表并交出所要求的核武器，实际上也很难核实。





另据路透社 8 月 8 日报道，美国常驻联合国代表妮基 · 黑利 8 日称，针对朝鲜弃核，美国 “ 不愿意等太久 ” 。





报道称，朝鲜最高领导人金正恩和美国总统特朗普在 6 月举行的具有里程碑意义的会晤上承诺致力于结束平壤的核武器计划，但两国一直难以达成实现这一目标的具体协议。





“ 现在就看朝鲜打算怎么办了。 ” 黑利对随她访问哥伦比亚的记者说。





黑利说：

“

他们必须明白，国际社会仍期待他们弃核，如果他们要等，我们也可以等，但是，我们不愿意等太久。

”

自她担任美国常驻联合国代表以来，就一直在推进对朝制裁协议。

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