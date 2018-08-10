美媒称印度是中国的秘密商业武器

美媒称，随着印度在全球经济舞台上崛起，外国企业逐渐被这个南亚大国看似无限且尚未开发的潜力所吸引，它是一个拥有 13 亿潜在消费者的市场。





据《美国新闻与世界报道》周刊网站 8 月 6 日文章，这对于印度和有意进入印度市场的外国企业来说关系重大。联合国贸易和发展会议今年早些时候发布的一份报告显示， 2017 年全球外国直接投资同比下降 23% 。然而，最大的降幅出现在发达经济体，而非印度等发展中经济体。同时，美国和中国之间持续不断的贸易战威胁可能会让印度成为中国投资者越来越青睐的平台。





文章称，由于政府出台政策鼓励企业加大海外投资力度，未能独自打入印度市场的中国企业已转而对印度本土企业和企业家投资。为软件初创公司提供投资和指导服务的 “ 中国加速 ” 的董事总经理宾威廉称，与之相比，美国互联网公司仍难以进入印度市场，因为它们想用同样的产品和服务来复制在美国国内取得的成功。





宾威廉在接受《美国新闻与世界报道》周刊采访时谈到了中国对印度的兴趣、中国的扩张战略以及全球商业的未来趋势。





问：东南亚对于中国来说为什么重要？





答：对中国来说，东南亚是 “ 新事物 ” 。中国的互联网公司在印度和东南亚日益占据主导地位，尤其是阿里巴巴、腾讯以及已成为印度第一大手机品牌的小米。阿里巴巴基本上控制着排名第一的支付平台。它们还拥有一流的电子商务平台。





问：这一趋势是何时开始的？





答：就互联网和移动空间而言，两三年前，随着中国的互联网龙头企业和中国手机制造商开始进入（印度）市场，这一趋势就已真正开始。这主要是由于中国的互联网龙头企业开始在电子商务和电子支付上投入巨资，因为如果你控制了电子商务和电子支付，你基本上就控制了互联网。





问：在打入印度市场方面，中国的策略比美国的好在哪里？





答：美国公司带着他们卖给每个国家的平台直接闯入印度市场，而中国未能将自己的产品带到印度，所以他们的做法是寻找合作伙伴以及投资当地企业，引进技术和专业知识，特别是在人工智能和机器学习等领域。这个策略要有效得多，所以这是 “ 中国 + 当地 VS 北美 ” 。





问：中国是否也在通过投资帮助印度发展？





答：他们投资时确实注入了很多后端技术，但对外界来说，他们是本地公司。在此之前，中国的互联网公司曾尝试过自己进入印度市场的战略，但失败了。（现在）他们投资当地企业家、商业和支付领域以及互联网生态系统中的其他战略领域的主要企业。因此，这是一个有着中国技术和资本的印度面孔。





问：印度企业也会向中国扩张吗？





答：不会。印度企业在互联网领域几乎没有向中国扩张。与中国企业相比，印度企业资本不足，它们或任何其他国际互联网公司要在中国竞争都将极为困难。





问：如果这两个最大的市场能更紧密地合作，世界将会是什么样子？





答：我不会说这是两个国家发展稳固的关系。这是一个国家的公司在收购或投资另一个市场的公司。因为中国的市场竞争非常激烈，中国公司希望在其他市场上扩大规模和展开竞争。

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