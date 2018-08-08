暂停赴加航班、暂停教育合作：沙特再出手升级与加拿大外交紧张

正与加拿大发生外交争端的沙特暂停了飞往这个北美国家的航班。沙特阿拉伯航空公司周一宣布停飞所有往返多伦多的航班。





多伦多是该航空公司加拿大航线的唯一目的地。沙特周日已驱逐加拿大驻该国大使丹尼斯 · 霍拉克并冻结两国间新的贸易和投资协定。起因是加拿大外长克里斯蒂娅 · 弗里兰此前在推特网站发文称，加拿大对沙特最近逮捕包括萨玛尔 · 巴达维在内的维权人士深感担忧， “ 我们敦促沙特当局释放她和所有和平维权人土 ” 。





沙特外交部门认为这是对沙特内政公然且不可接受的干涉，违反了国际准则和外交礼仪。据沙特新闻电视台报道，沙特与加拿大合作实施的教育、学习和奖学金计划也会因此中断。





沙特教育部官员贾西姆 · 哈巴什对该电视台说， 7000 名沙特留学生及其家人将被安排离开加拿大，转往别国继续学业。大多数学生将前往英国或美国。





哈巴什说： “ 我们已开始与当地协调合作项目。 ” 其他学生可能被转至爱尔兰、澳大利亚、新西兰、日本和新加坡。弗里兰表示，如果沙特剥夺本国学生在加拿大的学习机会，将是一种 “ 耻辱 ” 。加拿大外交部周一发表声明，对本国驻沙特大使遭驱逐和沙特召回驻加拿大大使表示 “ 严重关切 ” 。





沙特最近逮捕的维权人士萨玛尔 · 巴达维是因言论而被捕入狱的博客作家拉伊夫 · 巴达维的亲人。拉伊夫 · 巴达维的妻子和 3 个孩子自 2013 年起在加拿大生活并于不久前获得加拿大国籍。





加拿大外交部一名发言人周一说： “ 加拿大始终致力于在世界范围内捍卫人权，包括妇女权利和言论自由。 ” 因此，在宣传这些价值观方面，加拿大也将毫不迟疑。它们对国际外交至关重要。





加拿大周一拒绝在捍卫人权方面作出让步，此前沙特阿拉伯冻结了双方新的贸易和投资协定，并驱逐了加拿大大使，以报复渥太华要求释放被捕的沙特民权活动人士的行为。





加拿大外交部长弗里兰在首次对沙特的行为进行公开回应时说： “ 加拿大将始终在加拿大和全世界维护人权，妇女权利就是人权。 ” 沙特对待批评的反应十分尖锐，这表明沙特王储穆罕默德 · 本 · 萨勒曼改革的局限性。他发起了一场社会与经济改革运动，但是绝对君主制对政治激进主义的全面禁止并未放松。





在沙特阿拉伯与加拿大发生外交争端之际，一个亲政府的沙特推特账号分享了一张经过处理的图片，在该图片上，一架飞机似乎在飞向加拿大多伦多，随后这张图片被删除。在该图片上还有一句用英文写的说明， “ 多管闲事的人不会有好下场 ” 。





这条推文让许多社交媒体用户想起了发生在 2001 年 9 月 11 日的恐怖袭击事件。当时有飞机被蓄意操纵，最终撞上了纽约世贸中心和五角大楼。 19 名劫机者中，有 15 人是沙特阿拉伯公民，沙特王室长期以来一直被指控参与了那次袭击。





虽然该账号已将这张照片删除，且随后重新分享了一张没有飞机的照片，但是这条推文的截图，以及人们由此而生的怒火已迅速传播开来。周一晚些时候，该账号又发布了一条推文称，这张照片并非故意提及 9·11 事件，而是为了表示一架飞机载着加拿大大使回国。





但是，造成损害已成既定事实：该推特账号在周一被关闭，这做显然是沙特政府的命令。

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