吃了健身APP的“大亏”！美军禁止战区军人擅用GPS设备

西班牙《国家报》网站8月6日报道称，身在战区的美国军人6日收到一项必须马上执行的命令——拆除所有政府以及个人电子设备中的GPS系统。五角大楼下达了上述命令，因为在1月份，由于部署在冲突地区的美国军人使用Fitbit系列智能健身设备，导致秘密军事基地位置暴露。此前没有人注意到此间的逻辑问题，直到美国一家名为Strava的健身追踪软件开发商于去年11月公布了一份显示世界各地用户跑步的热度图，令人们注意到阿富汗、伊拉克和叙利亚等国家的用户跑步情况，从而暴露了某些军事基地的位置及其内部人员的日常活动。
五角大楼发布公告解释说，携带GPS应用或者服务的电子设备所取得的技术进步，例如智能手表，给全世界的军事人员和军事行动带来了“显著风险”，“这种地理定位功能有可能暴露人员信息、位置、路线和人员数量，此外还有可能不自觉地造成安全后果，给联合任务带来更大风险”。
五角大楼发言人奥德丽西娅·哈里斯表示，这一命令的执行对象不是国防部300多名军人和文职人员，而是身处冲突地区的军人。哈里斯解释说，“指挥官将决定身处军事基地的战士能否使用GPS”，“如果军队人员使用带有GPS的个人电子设备，指挥官必须先向上级基地询问所处地区是否安全，只有在任务必需的情况下才能在政府设备中启用GPS功能，同时不能忘记GPS可能带来的威胁”。
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