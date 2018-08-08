    • 2018年8月8日

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    吃了健身APP的“大亏”！美军禁止战区军人擅用GPS设备

    星期三, 八月 08, 2018 ,

    西班牙《国家报》网站86日报道称，身在战区的美国军人6日收到一项必须马上执行的命令——拆除所有政府以及个人电子设备中的GPS系统。五角大楼下达了上述命令，因为在1月份，由于部署在冲突地区的美国军人使用Fitbit系列智能健身设备，导致秘密军事基地位置暴露。此前没有人注意到此间的逻辑问题，直到美国一家名为Strava的健身追踪软件开发商于去年11月公布了一份显示世界各地用户跑步的热度图，令人们注意到阿富汗、伊拉克和叙利亚等国家的用户跑步情况，从而暴露了某些军事基地的位置及其内部人员的日常活动。

    五角大楼发布公告解释说，携带GPS应用或者服务的电子设备所取得的技术进步，例如智能手表，给全世界的军事人员和军事行动带来了显著风险这种地理定位功能有可能暴露人员信息、位置、路线和人员数量，此外还有可能不自觉地造成安全后果，给联合任务带来更大风险

    五角大楼发言人奥德丽西娅·哈里斯表示，这一命令的执行对象不是国防部300多名军人和文职人员，而是身处冲突地区的军人。哈里斯解释说，指挥官将决定身处军事基地的战士能否使用GPS”如果军队人员使用带有GPS的个人电子设备，指挥官必须先向上级基地询问所处地区是否安全，只有在任务必需的情况下才能在政府设备中启用GPS功能，同时不能忘记GPS可能带来的威胁

    报道称，国防部将在一个月内给军人发放一份指南，告知GPS的风险和操作方法。此外还会提供关于网络安全的额外培训，教授军人处理追踪软件和其他移动设备的风险。据《华盛顿邮报》报道，2013年国防部发放了2500件智能健身设备以帮助军人瘦身，2015年智能健身设备发放数量达到2万件。

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