吃了健身APP的“大亏”！美军禁止战区军人擅用GPS设备

西班牙《国家报》网站 8 月 6 日报道称，身在战区的美国军人 6 日收到一项必须马上执行的命令 —— 拆除所有政府以及个人电子设备中的 GPS 系统。五角大楼下达了上述命令，因为在 1 月份，由于部署在冲突地区的美国军人使用 Fitbit 系列智能健身设备，导致秘密军事基地位置暴露。此前没有人注意到此间的逻辑问题，直到美国一家名为 Strava 的健身追踪软件开发商于去年 11 月公布了一份显示世界各地用户跑步的热度图，令人们注意到阿富汗、伊拉克和叙利亚等国家的用户跑步情况，从而暴露了某些军事基地的位置及其内部人员的日常活动。





五角大楼发布公告解释说，携带 GPS 应用或者服务的电子设备所取得的技术进步，例如智能手表，给全世界的军事人员和军事行动带来了 “ 显著风险 ” ， “ 这种地理定位功能有可能暴露人员信息、位置、路线和人员数量，此外还有可能不自觉地造成安全后果，给联合任务带来更大风险 ” 。





五角大楼发言人奥德丽西娅 · 哈里斯表示，这一命令的执行对象不是国防部 300 多名军人和文职人员，而是身处冲突地区的军人。哈里斯解释说， “ 指挥官将决定身处军事基地的战士能否使用 GPS” ， “ 如果军队人员使用带有 GPS 的个人电子设备，指挥官必须先向上级基地询问所处地区是否安全，只有在任务必需的情况下才能在政府设备中启用 GPS 功能，同时不能忘记 GPS 可能带来的威胁 ” 。





报道称，国防部将在一个月内给军人发放一份指南，告知

GPS

的风险和操作方法。此外还会提供关于网络安全的额外培训，教授军人处理追踪软件和其他移动设备的风险。据《华盛顿邮报》报道，

2013

年国防部发放了

2500

件智能健身设备以帮助军人瘦身，

2015

年智能健身设备发放数量达到

2

万件。

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