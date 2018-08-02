特朗普558天4229次说错话 经济贸易就业话题占1/3

美国总统特朗普“个性”突出，未免会在说话的时候犯一些错误。从“unpresidented”（不像个总统）到含义尚未查明的“covfefe”，特朗普在推特上创造的这些新词都曾引发热议。
而据美国《华盛顿邮报》8月1日报道，一个名叫“事实核查员”（Fact Checker）的数据库对特朗普言论中的“错误”进行了整理、分类，最终得出一个结论：在特朗普上台的558天里，共出现了4229次“特朗普式错误陈述”。报道称，在短短的两个月内，就可以有978次（错误）。
而平均下来，特朗普每天要作出近7.6个这样（错误或者有误导性）的陈述。
《华盛顿邮报》称，在他刚走进椭圆形办公室的100天里，他平均每天有4.9次错误。但是随着他在办公室里待得时间越来越长，这个数字持续上升。事实上，6月到7月，每天有16次。
报道称，在特朗普执政的第一年，他一共作出了2140次错误或者有误导性的陈述。但是，6个月后的现在，这个数字翻了一番。
比如说，今年7月5日，特朗普的日均“错误”数量达到了79个。而月均“错误”数量最高的则是今年6月和7月，分别为532个和446个。
根据“事实核查员”数据库的分析，特朗普有一种倾向：一次又一次地重复他错误或有误导性的陈述。
该机构已经统计了近150个声明，发现特朗普至少会重复3遍，这样的频率有些令人惊讶。
这些错误中，经济、贸易和就业话题占三分之一。仅在贸易问题中就有432个错误，他经常把贸易赤字的大小弄错，或者以误导的方式得出数字结果。
报道还说，6月和7月，特朗普强调了超过20遍，但他每一次针对美国因贸易逆差“亏损”的观点都不太一样。美媒认为，几乎所有的经济学家都会给这样表态的学生一个“F”（不及格）的成绩。
在外交政策方面，特朗普也一贯错误表述了北约军费开支。他说了60多次：美国承担了北约90%的花销，而其他北约盟友在“欠钱”。但其实是特朗普将国防总开支和北约的义务混为一谈了。与其他北约盟友不一样，美国应该承担全球的责任。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost