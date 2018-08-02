脸书指有人干预美中期选举 美政界又将矛头对准俄罗斯

外媒称，脸书公司7月31日宣布，发现有人用“复杂的”行动影响美国政治，从而干预即将举行的中期选举，这些行动可能与俄罗斯有关。
据美联社7月31日报道，脸书公司公布消息时非常小心，并没有直接把发现的行动与俄罗斯或中期选举直接联系在一起。现在距离中期选举只有不到100天。脸书公司的调查结果仅涉及脸书网站和社交媒体Instagram上32个显然是虚假的账户，该公司已经移除这些账户，因为它们显现出“有组织”和“不可信”的政治行为。
报道称，但华盛顿的官员还是勃然大怒，特别是因为脸书公司提到的行为很像2016年大选期间俄罗斯的做法。来自弗吉尼亚州的民主党参议员马克·沃纳说，他“非常有把握”俄罗斯是最近这些行动的幕后黑手。
参议院司法委员会主席查克·格拉斯利的发言人说，脸书公司已告知他的办公室，“数量有限的俄罗斯行动团体试图利用其平台散布虚假信息”。
另据埃菲社7月31日报道，脸书公司当天宣布，它已删除了32个涉嫌参与传播虚假信息的“有组织行为”的账户，并称这些账户企图出于政治目的操纵公众舆论。3个多月后，美国将迎来中期选举。
脸书公司称：“我们仍在进行调查的早期阶段，我们尚未掌握所有的事实，包括谁是幕后操纵者。”
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