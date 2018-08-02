日本大米消费量递减 业界扩大对华大米出口谋出路

日媒称，日本大米业界正式启动对中国的出口。中国对从日本进口大米放宽限制，一直以来局限于神奈川县的出口基地将扩大至日本全国各地。7月30日，日本最大的大米批发商神明公司（神户市）率先发货。在国内大米消费量逐渐减少的背景下，日本政府支持大米业界转向中国的巨大市场寻找出路。
据日本《朝日新闻》7月31日报道，7月30日，神明公司从神户市的仓库向中国发货17.2吨富山县产的越光大米。公司总裁表示：“我们可以从集团工厂向中国出口大米，便于制订计划，灵活地接订单。”大米将被货船运送至中国，预计9月在百货店和日资超市等上架。实体店销售价格约为两公斤2500日元，是日本国内售价的两至三倍。但公司认为，越光大米将受到中国富裕阶层的欢迎。
神明公司计划以此为契机，到2020年将对华大米出口量扩大至现在的20倍，即2000吨；到2025年将出口量扩大至现在的100倍，即一万吨。
报道称，日本之所以正式推进对中国的大米出口，是因为5月日中举行首脑会谈达成协议，日本可以使用的设施得以增加。
报道称，中国2007年批准进口日本大米时，以防止病害虫侵入为由，要求使用获得中国许可的精米设施和仓库。因此，日本国内的出口基地仅限于位于神奈川县的农协设施。
由于中国放宽限制，符合要求的设施增加，共计七处成为新的出口基地。日本对华大米出口能力由每年的7000吨扩大至两万吨。位于北海道等地的基地也将启动对华出口。
日本国内大米消费量以每年八万吨的幅度逐渐减少。为此，农林水产省启动相关项目，计划到2019年将包括日本酒和加工产品在内的大米相关商品出口量由2016年的2.4万吨增至10万吨。日本政府对报名的59个出口商以及250多个产地和生产者团体提供支持。
报道称，中国大米市场巨大，规模约为1.5亿吨，占全球市场的30%，是日本的20倍，如何开拓中国市场是日本大米业界面临的课题。
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