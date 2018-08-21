可乐不好卖了？百事要拿32亿美元做苏打水

还记得你上一次买碳酸饮料来喝是在什么时候吗？那可能是很久之前了。这对全球饮料巨头们来说同样也是急需思考的问题——如何应对广大消费者口味的转变。
据华尔街日报，全球饮料巨头百事公司已同意斥资32亿美元收购以色列一家生产台面水碳酸化机公司SodaStream International Ltd。。该公司的设备可以让人们在家里就用普通的瓶子制作碳酸饮料。
据悉，百事公司将用持有的现金来完成这笔交易，并已获得公司董事会的一致批准，但因为要等待SodaStream股东们的投票和一些监管机构的批准，该交易预计将于明年1月份才会结束。
美股周一开盘，SodaStream受该消息影响暴涨近10%。
其实百事公司和SodaStream之前就有长期的合作关系。SodaStream从2015年开始就在公司的平台上销售百事可乐和Sierra Mist饮料；百事可乐此前也已在数十家门店使用过SodaStream的设备，但公司将那次试用描述为了一次“学习机会”。因此，市场长期以来便一直猜测百事公司将收购SodaStream。
美国近年苏打水销量猛增
华尔街日报报道中称，百事宣布32亿美元收购SodaStream，也正值广大消费者从含糖饮料转向普通的瓶装水之际。换句话说，留给大饮料品牌的市场空间正在逐渐被规模更小、更时尚的竞争对手们抢走，而且一些历史悠久的品牌也在争抢增量空间。
尽管业绩好坏参半，但在即将离任的CEO英德拉·努伊的领导下，百事的主要业务已从可乐扩张至鹰嘴豆酱（一种中东特有的豆酱）、红茶菌等其他更健康的产品。努伊此前也曾表示，引导公司向更健康的产品发展对公司来说至关重要，因为消费者越来越关注自身的健康。百事公司目前已在美国销售Aquafina和LIFEWTR两大矿泉水品牌，今年早些时候还推出了一个名为Bubly的起泡水新品牌。
CNN的报道中称，收购SodaStream将进一步提升百事公司对健康产品的定义。此外，自从SodaStream将自身品牌重新定位为一家苏打水公司后，股价在过去的两年中累计飙升了逾320%。
据美国饮料业数据公司Beverage Marketing Corp，美国苏打水的销量增长速度已经远远超过了瓶装水——苏打水在2016年和2017年两年的销量增速分别为35%和38%。而相比之下，瓶装水的销量增长则只有9%和7%。
分析师们表示，推动美国苏打水销量增长的因素，是越来越多的碳酸饮料不再使用糖或调味剂，转而使用更健康、低热量、不含人工成分的饮料。另一方面，由于受到来自苏打水、茶、咖啡和其他饮品的竞争，瓶装水的销量也在逐年下降。
百年老店苏打品牌
对于SodaStream来说，这笔交易将通过百事公司在全球范围内的市场扩大自身的业务范围——SodaStream目前在全球45个国家用超过8万家零售店。百事公司在当地时间本周一表示，收购SodaStream将使标的公司获得扩张市场所需的实力，同时SodaStream也将帮助公司加速相关产品的研发。
华尔街日报报道中称，SodaStream的历史可以追溯到1903年，由一名杜松子酿酒师在英国伦敦创立。
在创立初期，SodaStream的定位人群是英国的上层社会人士，而且据说是英国皇室的最爱。随着后来普通家庭里的自来水碳酸化开始逐渐普及，SodaStream的鼎盛时期出现在上世纪的70年代和80年，用户遍及全英1000万户家庭。
现在私募股权获得了SodaStream的控制权，任命前耐克以色列区首席执行官丹尼尔·伯恩鲍姆为公司CEO，并于2010年在美国纳斯达克交易所上市。目前，SodaStream拥有约2000名员工。
本月早些时候，SodaStream公布财报，在截止6月30日的财季里公司的营收增长31%，净利润增长高达82%，公司也将这一财季描述为历史上业绩最好的周期。
SodaStream表示，随着公司产品进入越来越多的家庭，以及人们对使用一次性塑料的担忧剧增，公司的台面水碳酸化机销量增加了22%至超过1000万台。
百事公司也表示，收购SodaStream有助于公司找到“超越瓶装饮料的新方法”。
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