马英九为台湾首座“慰安妇”铜像揭幕 批民进党当局漠视

台媒称， 8 月 14 日是国际 “ 慰安妇 ” 纪念日，台湾第一座 “ 慰安妇 ” 铜像在台南市国民党党部旁空地设置， 8 月 14 日上午台湾地区前领导人马英九到场揭幕。





据台湾联合新闻网 8 月 14 日报道，马英九说，很遗憾民进党上台后从没提过 “ 慰安妇 ” 的事，民进党当局致力 “ 转型正义 ” ，应该要为这个议题发声，让历史伤痛得到平抚。





台南市 “ 慰安妇 ” 人权平等促进协会表示，希望这个活动也能让身为女性的蔡英文看到，更期待 “8·14” 铜像揭幕，响应国际 “ 慰安妇 ” 相关活动，让阿嬷们有生之年能得到日本政府的道歉与赔偿。





报道称，这座 “ 慰安妇 ” 铜像为一名双手抵抗的台湾少女，象征受害者无法改变现状的无奈与抵抗，以及内心渴望正义能得到伸张的期待，背板设有中英韩及日文解说。 “ 慰安妇 ” 铜像设置地点在国民党台南市党部的土地内，隔一条马路就是日本殖民时期由日本人建造的林百货。





另据台湾联合新闻网 8 月 14 日报道，台湾地区前领导人马英九 8 月 14 日上午参加台南市 “ 慰安妇 ” 人权促进会主办的 “ 慰安妇 ” 铜像揭幕仪式，表示对于民进党当局在通过 “ 促进转型正义 ” 条例后，并没有进一步针对 “ 慰安妇 ” 向日本政府求偿感到遗憾。





台南市新闻处处长许淑芬表示，活动的举办地在国民党台南市党部，台南市 “ 慰安妇 ” 人权平等促进会也是今年 4 月在国民党的协助之下成立的，今天揭牌的是国民党前主席马英九，从组织成立、活动规划宣传，都是国民党一手促成，是国民党的政治活动。





报道称，台南市 “ 慰安妇 ” 人权平等促进协会与国民党台南市党部主委谢龙介等人，共同发起设立 “ 慰安妇 ” 铜像，今天邀请马英九揭幕，活动也引发日本媒体关注，上午有 10 多家日本媒体到场，包括日本的主要媒体《读卖新闻》等。





台南市 “ 慰安妇 ” 人权平等促进协会理事长黄淑贞表示，她与 “ 慰安妇 ” 并无渊源，是看了纪录片深受感动后才发起，铜像设立在台南并不是为了制造冲突，只是希望能得到更多人重视。





马英九表示，从 22 年前开始，他就努力协助 “ 慰安妇 ” 争取日本政府正式的道歉与赔偿，目前台湾 “ 慰安妇 ” 只剩下两位其他都过世，但仍然没有等到结果。





现场日本媒体则询问到底要什么样的道歉台湾才会接受，马英九回应，只有少数政治人物曾经公开道歉，日本政府至今没有，

“

该怎么做日本政府应该很清楚

”

。

Twitter

sgnypost





