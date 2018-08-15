    • 2018年8月15日

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    马英九为台湾首座“慰安妇”铜像揭幕 批民进党当局漠视

    星期三, 八月 15, 2018

    台媒称，814日是国际慰安妇纪念日，台湾第一座慰安妇铜像在台南市国民党党部旁空地设置，814日上午台湾地区前领导人马英九到场揭幕。

    据台湾联合新闻网814日报道，马英九说，很遗憾民进党上台后从没提过慰安妇的事，民进党当局致力转型正义，应该要为这个议题发声，让历史伤痛得到平抚。

    台南市慰安妇人权平等促进协会表示，希望这个活动也能让身为女性的蔡英文看到，更期待“8·14”铜像揭幕，响应国际慰安妇相关活动，让阿嬷们有生之年能得到日本政府的道歉与赔偿。

    报道称，这座慰安妇铜像为一名双手抵抗的台湾少女，象征受害者无法改变现状的无奈与抵抗，以及内心渴望正义能得到伸张的期待，背板设有中英韩及日文解说。慰安妇铜像设置地点在国民党台南市党部的土地内，隔一条马路就是日本殖民时期由日本人建造的林百货。

    另据台湾联合新闻网814日报道，台湾地区前领导人马英九814日上午参加台南市慰安妇人权促进会主办的慰安妇铜像揭幕仪式，表示对于民进党当局在通过促进转型正义条例后，并没有进一步针对慰安妇向日本政府求偿感到遗憾。

    台南市新闻处处长许淑芬表示，活动的举办地在国民党台南市党部，台南市慰安妇人权平等促进会也是今年4月在国民党的协助之下成立的，今天揭牌的是国民党前主席马英九，从组织成立、活动规划宣传，都是国民党一手促成，是国民党的政治活动。

    报道称，台南市慰安妇人权平等促进协会与国民党台南市党部主委谢龙介等人，共同发起设立慰安妇铜像，今天邀请马英九揭幕，活动也引发日本媒体关注，上午有10多家日本媒体到场，包括日本的主要媒体《读卖新闻》等。

    台南市慰安妇人权平等促进协会理事长黄淑贞表示，她与慰安妇并无渊源，是看了纪录片深受感动后才发起，铜像设立在台南并不是为了制造冲突，只是希望能得到更多人重视。

    马英九表示，从22年前开始，他就努力协助慰安妇争取日本政府正式的道歉与赔偿，目前台湾慰安妇只剩下两位其他都过世，但仍然没有等到结果。

    现场日本媒体则询问到底要什么样的道歉台湾才会接受，马英九回应，只有少数政治人物曾经公开道歉，日本政府至今没有，该怎么做日本政府应该很清楚

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