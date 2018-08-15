马英九为台湾首座“慰安妇”铜像揭幕 批民进党当局漠视

台媒称，8月14日是国际“慰安妇”纪念日，台湾第一座“慰安妇”铜像在台南市国民党党部旁空地设置，8月14日上午台湾地区前领导人马英九到场揭幕。
据台湾联合新闻网8月14日报道，马英九说，很遗憾民进党上台后从没提过“慰安妇”的事，民进党当局致力“转型正义”，应该要为这个议题发声，让历史伤痛得到平抚。
台南市“慰安妇”人权平等促进协会表示，希望这个活动也能让身为女性的蔡英文看到，更期待“8·14”铜像揭幕，响应国际“慰安妇”相关活动，让阿嬷们有生之年能得到日本政府的道歉与赔偿。
报道称，这座“慰安妇”铜像为一名双手抵抗的台湾少女，象征受害者无法改变现状的无奈与抵抗，以及内心渴望正义能得到伸张的期待，背板设有中英韩及日文解说。“慰安妇”铜像设置地点在国民党台南市党部的土地内，隔一条马路就是日本殖民时期由日本人建造的林百货。
另据台湾联合新闻网8月14日报道，台湾地区前领导人马英九8月14日上午参加台南市“慰安妇”人权促进会主办的“慰安妇”铜像揭幕仪式，表示对于民进党当局在通过“促进转型正义”条例后，并没有进一步针对“慰安妇”向日本政府求偿感到遗憾。
台南市新闻处处长许淑芬表示，活动的举办地在国民党台南市党部，台南市“慰安妇”人权平等促进会也是今年4月在国民党的协助之下成立的，今天揭牌的是国民党前主席马英九，从组织成立、活动规划宣传，都是国民党一手促成，是国民党的政治活动。
报道称，台南市“慰安妇”人权平等促进协会与国民党台南市党部主委谢龙介等人，共同发起设立“慰安妇”铜像，今天邀请马英九揭幕，活动也引发日本媒体关注，上午有10多家日本媒体到场，包括日本的主要媒体《读卖新闻》等。
台南市“慰安妇”人权平等促进协会理事长黄淑贞表示，她与“慰安妇”并无渊源，是看了纪录片深受感动后才发起，铜像设立在台南并不是为了制造冲突，只是希望能得到更多人重视。
马英九表示，从22年前开始，他就努力协助“慰安妇”争取日本政府正式的道歉与赔偿，目前台湾“慰安妇”只剩下两位其他都过世，但仍然没有等到结果。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost