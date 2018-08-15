新西兰3万教师大罢工要求涨薪 系20多年来首次

当地时间 15 日，新西兰近 3 万名教师举行了 20 多年来首次罢工，以此呼吁政府平衡公共部门薪资增长需求与承担财政责任之间的矛盾。





据路透社报道，近 3 万名小学教师没有如常上班。全国各地 5 至 13 岁的儿童在学校处于无人照看状态，孩子们的父母都忙于寻找托管。此前各地学校曾有部分程度罢工，但学校仍有托管服务。新西兰教育部副秘书艾伦表示，全国多所小学和初中在 13 日曾通知教育部，学校会在罢工当日关闭，其他托管服务都将停止。

报道称，教师公会 NZEI 已经要求在 2 年内给教师加薪 16% ，而在过去 3 年里，政府提供的加薪幅度仅在 6.1% 到 14.7% 之间。 NZEI 首席谈判官路易斯 · 格林表示，希望借助罢工向政府发出强烈信息，教育部此前的集体协议没办法解决教学危机。 7 月新西兰还曾出现为期一天的全国护士罢工。

新西兰总理杰辛达 · 阿德恩在 13 日例行新闻发布会上曾就薪资问题作出回应， “ 我们的观点是需要坐下来协商这些问题，因为目前政府的确没有能力满足这些要求 ” 。新西兰当前执政党工党在组建联合政府 9 个月之后，曾向工会承诺，会将资金投入社会服务领域并控制不平等。

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