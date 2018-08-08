“祖国”的召唤？新加坡警惕中国向华人施加影响力

中国企图对海外华人生成影响力，已引起其他国家人士的警惕。在以华人为主体的新加坡，当地一些学者和前外交官员担心，中国拉近文化关系的做法将威胁新加坡华人的国家认同。

纽约时报 5 日报导，中国对新加坡打「血肉相连」的情义牌。近年来，中国加强了两国之间的人员交流，帮助组织海外华侨聚会，安排新加坡华人访问祖籍村庄，协调留学专案，为年轻的新加坡人组织寻根营等。





新加坡国立大学政治学副教授庄嘉颖表示，比较宽容的解读是，这些是人与人之间的交流，但更有疑心的解读是，这是中国在努力发挥其「软实力」影响。

此外，根据中国官方今年 3 月提出的机构改革方案，国务院侨务办公室将被并入中央统战部，这是中国越来越重视加强侨民关系的迹象。甚至在中国领导人习近平提出的「中国梦」中，也要和海外华人共圆此梦。

庄嘉颖说，「人们有一种感觉，现在中国更强调所有华人拥有相似的起源，因此应该对中华人民共和国的立场更加同情。」

前新加坡外交部常任秘书考斯甘（ Bilahari Kausikan ）一向对中国的干涉问题直言不讳。他认为，从对中国文化的好感到建立中国优越感，只是很小的一步。「我们国家的历史只有 53 年。并不能保证每个新加坡华人不会有意或者无意地走出这一步。」

对此，中国驻新加坡大使洪小勇则在星国英文媒体海峡时报撰文反驳，他说：「我们反对以大欺小、以强凌弱，反对干涉别国内政。中国是这样讲的，也一直是这样做的。」

报导说，在一些西方国家，中国已经成功地动员了中国商人、中国学生和中文媒体等地方团体，利用他们作为代理人，反击反对中国的观点，或在达赖喇嘛和台湾等有争议的问题上支持北京。

但这样反而常造成反华抵制。许多海外华人表示，他们现在因为与中国有关联而受到不公正待遇。

新加坡国立大学东亚研究所前所长王赓武则说，「当你开始基于种族和血缘去联络人们的时候，其他国家的政府是无法接受的。另一方面，北京认为这样做很自然。这就是冲突所在，尽管后果可能是无心的。」（中央社）

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