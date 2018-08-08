    • 2018年8月8日

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    印度与美日澳投资“印太”保持距离 不愿与中国“唱反调”

    星期三, 八月 08, 2018 ,

    外媒称，为避免惹恼北京，新德里最近远离了美国、日本和澳大利亚一周前发起的一项在印度洋-太平洋地区的计划。

    据中东北非金融网86日报道，美日澳730日发起了一项在印太地区投资基础设施项目的三边合作计划。中国希望通过其一带一路倡议扩大在这一地区的影响力，而日澳美的举动显然是有所针对。然而，印度却谨慎地与之保持距离，因为它不愿意与中国的一带一路倡议唱反调，尤其是在它希望与这个国家修复关系之际。

    消息人士对印度《德干先驱报》记者说，新德里竭力避免使本国的战略显示出过于反华的色彩。

    报道称，最近几个月，新德里和北京为缓和紧张的双边关系进行了一系列接触。

    报道表示，两国领导人427日和28日在武汉进行了非正式会晤，使双边关系重回正轨。双方还在6月的青岛上合组织峰会间隙以及7月的南非金砖国家会议上进行了两次双边会谈。新德里还在未来几个月安排了一系列接触活动，包括两国国防部长、外交部长之间的会晤。

    印度在201711月与美日澳重新发起了印太四方安全机制。报道称，这个四方机制被认为是四国建造堡垒对抗中国的举措。

    报道表示，然而，由于新德里越来越致力于修复与北京的关系，莫迪政府调整了印度的战略。莫迪在61日的新加坡香格里拉对话上明确表示，印度从没有将该地区视为一个战略区域或者少数成员的俱乐部

    报道称，印度希望消除中国的忧虑，强调它在印太问题上的立场一直是而且未来仍将是开放的，对任何国家都没有敌意。

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