一见钟情到底是啥感觉？科学家：如同糖引发的愉悦感

英媒称，心理学家发现，一见钟情是真实存在的，它引发的愉悦感类似于糖引发的欢快感觉。
据英国《每日邮报》网站8月20日报道，千年来，对美的体验是哲学家们为之着迷的课题，但心理学家一直努力对它进行实际测量。从柏拉图到康德，每一位研究过这一主题的哲学家几乎都认为，美是个人的主观感受，要体验美，观察者必须积极研究有关对象。
报道称，大部分人认为，这是一种不可言喻的“经验”，它可能持续几分钟、几天、甚至一生。然而，纽约大学心理学家的一项新研究发现，实际上事情要简单得多。他们发现，一个人只要花一秒钟就能发现美的事物。此外，同过去的认识不同，对美进行量化不是不可能：当一个人看到美的事物，他们会体验到一种强烈的愉悦感。
纽约大学心理学教授丹尼斯·佩利对《每日邮报》的记者说：“我们说，享乐主义者应该跳过糖果，直奔美人——吃糖和看美人是一样的。”
佩利和他的博士研究生艾恩·布里尔曼是这项研究的作者，这项新研究20日发表在《当代生物学》半月刊上，它是布里尔曼博士项目的一部分。布里尔曼的博士项目试图理解如何测量“美”，从而更好地理解美如何影响我们日常生活中的行为。
佩利说：“一般认为，美是主观的，并且是科学难以研究的，但它的一些重要性质遵循着简单的规则。”
他说：“长期以来，哲学家都认为，美的感受是一种特殊的愉悦感。然而，我们对该领域研究的分析显示，美的感觉或许只是一种非常强烈的快乐感——没有其他特别的东西。”
布里尔曼说，神经经济学家研究财政决策同大脑发育之间的联系以理解人们的购物习惯，而她想以同样的方式来研究她的课题。
报道称，整个项目要花数年才能完成，但要完成研究，布里尔曼和佩利将进行一系列小型研究，以逐步解决他们的研究问题。
上个月，他们公布了他们的部分发现：美需要注意力，为了全面感受一个人或物体的美，我们需要聚焦那个人或物体。如果观看“美丽”事物的研究参与者同时还在从事多项任务，相比不做其他事情的参与者，他们较难以被该事物的美打动。
布里尔曼和佩利最新的研究子课题是，美究竟是一种难以形容、无法量化的经验，还是基于可测量因素的一种快速命中。为了研究这个课题，他们分析了大约2500年来有关美的文章与研究，这包括古希腊哲学家柏拉图、18世纪德国哲学家亚历山大·鲍姆加滕、19世纪剧作家奥斯卡·王尔德、早期心理学家古斯塔夫·费克纳的作品，还有神经系统科学领域的最新研究。
报道称，在人们日常所做的各种选择中，这些美的“规则”很重要，每年，消费者会花大量金钱和时间来获得或加强美。
报道称，对称美是一种经典的美丽模型，它已经经受住了时间的考验。然而，布里尔曼告诫说：“当心不要把具有这些特征的美过分规则化，普遍规则会忽视我们品味方面的巨大差异。”例如，玛丽莲·梦露的美人痣“对于对称加强美这个普遍规则来说就是一个明显的例外”。
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