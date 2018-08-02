与联邦政府唱反调！洛杉矶要为“中国生意”敞开大门

英媒称，虽然中美关系阴云密布，但是洛杉矶市长郑重声明，洛杉矶将对中国继续敞开生意大门。
据英国《金融时报》网站7月31日报道，埃里克·加塞蒂说，洛杉矶成为“中国在美投资重地”的目标没有改变；洛杉矶市政府正在竭力应对很多难题，包括中美贸易战不断升级，中国资本在美国受限等。
加塞蒂说：“我们在经济、文化以及地理环境上都关系密切。”加塞蒂掌管美国第二大城市经济体，并在考虑竞选2020年民主党总统候选人。
“我们希望成为中国在美国的投资重地、旅游重地和留学重地。就人口组成而言，我们已经是了。”
加塞蒂7月31日说，在特朗普政府“严重”损害美国名望的情况下，美国地方领导人一定要与投资伙伴展开合作。加塞蒂正率领商贸代表团对中国、越南、日本和韩国进行为期10天的访问，路经中国香港。
他说：“我对远景并不悲观。问题是，我们短期内会造成多大的伤害，中期内我们会损失多少力量。”
报道称，洛杉矶吸引了形形色色的中国投资者，从媒体公司收购好莱坞影片公司到房地产开发商抢购酒店、修建公寓。由于北京管制海外收购，这股交易热潮已经放缓。
加塞蒂说，海运商品有40%通过洛杉矶港以及附近长滩港进入美国，他估算，如果中美全面爆发贸易战，货物量可能减少20%，物流公司和码头工人肯定受到冲击。
他说：“这些影响开始慢慢显现。”他指出，受钢铁关税影响，洛杉矶市基础设施建设成本不断攀升。“做生意一般按照10年的长短来规划，可是华盛顿似乎只规划10个小时甚至10分钟内的事情。”
加塞蒂虽然批评美国总统特朗普，但也提醒民主党人，要想在11月的中期选举中获得好的结果并在2020年有机会把特朗普拉下马来，必须超脱抨击特朗普这个框框。
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