与联邦政府唱反调！洛杉矶要为“中国生意”敞开大门

英媒称，虽然中美关系阴云密布，但是洛杉矶市长郑重声明，洛杉矶将对中国继续敞开生意大门。





据英国《金融时报》网站 7 月 31 日报道，埃里克 · 加塞蒂说，洛杉矶成为 “ 中国在美投资重地 ” 的目标没有改变；洛杉矶市政府正在竭力应对很多难题，包括中美贸易战不断升级，中国资本在美国受限等。





加塞蒂说： “ 我们在经济、文化以及地理环境上都关系密切。 ” 加塞蒂掌管美国第二大城市经济体，并在考虑竞选 2020 年民主党总统候选人。





“ 我们希望成为中国在美国的投资重地、旅游重地和留学重地。就人口组成而言，我们已经是了。 ”





加塞蒂 7 月 31 日说，在特朗普政府 “ 严重 ” 损害美国名望的情况下，美国地方领导人一定要与投资伙伴展开合作。加塞蒂正率领商贸代表团对中国、越南、日本和韩国进行为期 10 天的访问，路经中国香港。





他说： “ 我对远景并不悲观。问题是，我们短期内会造成多大的伤害，中期内我们会损失多少力量。 ”





报道称，洛杉矶吸引了形形色色的中国投资者，从媒体公司收购好莱坞影片公司到房地产开发商抢购酒店、修建公寓。由于北京管制海外收购，这股交易热潮已经放缓。





加塞蒂说，海运商品有 40% 通过洛杉矶港以及附近长滩港进入美国，他估算，如果中美全面爆发贸易战，货物量可能减少 20% ，物流公司和码头工人肯定受到冲击。





他说： “ 这些影响开始慢慢显现。 ” 他指出，受钢铁关税影响，洛杉矶市基础设施建设成本不断攀升。 “ 做生意一般按照 10 年的长短来规划，可是华盛顿似乎只规划 10 个小时甚至 10 分钟内的事情。 ”





加塞蒂虽然批评美国总统特朗普，但也提醒民主党人，要想在 11 月的中期选举中获得好的结果并在 2020 年有机会把特朗普拉下马来，必须超脱抨击特朗普这个框框。





他说：

“

我对民主党的担心是，许多人现在都在少数党议员的位子上，我们只能向民众说明我们赞成什么，却不能向民众展示我们做了什么。如果我们沦为一个理念党，而不是行动党，民主党势必难以扭转形势。

”

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